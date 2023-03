ANO má dost podpisů na další mimořádnou schůzi, koalice mluví o obstrukcích

Na řádné schůzi dolní komory se minulý týden nakonec podařilo projednat šest norem. Třeba v pátek jen debata o programu zabrala dvě hodiny. Na samotné projednávání tak zůstala pouhá hodina, pak totiž následovaly dvě mimořádné schůze. A opozice teď chce další.

„Mám už sebrané podpisy od našich poslanců na svolání schůze, ale s ohledem na personál sněmovny – protože tady byl teď nepřetržitě – tak to pravděpodobně podáme tak, aby to padlo do řádného termínu sněmovny,“ říká šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Už minulý týden bylo na programu sněmovny vedle řádné schůze a inaugurace nového prezidenta dalších šest mimořádných jednání. Jedno koaliční a pět opozičních. Na těch se ale nepodařilo schválit program a na schůzi svolané koalicí zase projednávanou normu. Na řádné jednání tak z celého týdne zbylo zhruba osm hodin.

„Nemají žádný obsah“

„Určitě máme zájem změnit jednací řád, protože žádná opozice nezneužívala mezer v něm jako hnutí ANO a SPD. Ukazují, že nemají žádný obsah, jenom chtějí tou formou zaujmout. A vládní koalici blokovat návrhy, které chce prosadit,“ má jasno šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Nejčastěji tak koalice mluví o omezení času vystoupení i pro poslance s přednostním právem. To ale opozice odmítá. „Představte si, že oni nás budou pomlouvat, lhát a špinit naše voliče a my nebudeme moci vystoupit, abychom se bránili, protože by nám v tom bránil jednací řád sněmovny,“ nesouhlasí předseda SPD Tomio Okamura.

„Obstrukce v nějaké míře budou vždycky zachovány, ale nesmí to vést k situaci, která skutečně paralyzuje možnost výkonu exekutivy vládní většiny,“ upozorňuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).