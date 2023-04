Loni ubylo lidí v exekuci, řízení i nezletilých dlužníků. Pomohla nová pravidla pro malé dluhy

Exekutorská komora očekává, že exekucí letos spíše přibude. Varovala také před tím, že kvůli výraznému navýšení nezabavitelné částky by exekutoři v budoucnu mohli častěji namísto srážek ze mzdy přistupovat k exekucím movitých věcí i nemovitostí. Řešením pro věřitele i dlužníky by podle komory mohlo být například stanovení minimální srážky ze mzdy, uvedli zástupci komory.

Výše zmíněné bagatelní exekuce, u kterých samotný dluh bez penále a úroků nepřesahuje 1500 korun a za poslední tři roky se nic nevymohlo, je možné zastavovat od loňského ledna. Věřitel získá třicet procent ze své pohledávky, a to ve slevě na dani. „V praxi probíhalo zastavování bagatelních exekucí bez větších problémů. Podle kvalifikovaného odhadu komory soudní exekutoři takto zastavili na 450 tisíc exekucí,“ řekl prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

„Nejčastější tyto exekuce vznikaly v souvislosti s nezaplacením jízdného v dopravních podnicích,“ doplnil.

Celkově loni exekutoři ukončili zhruba 960 tisíc exekucí, což je proti roku 2021 více než dvojnásobek. Do tohoto čísla se promítají i exekuce zastavené v rámci takzvaného milostivého léta, jehož první kolo trvalo od konce října 2021 do konce loňského ledna a druhé kolo pak od září do konce listopadu. Akce spočívala v tom, že pokud dlužníci splatili svůj původní dluh u veřejných institucí, nemuseli platit penále a úroky. Exekutoři takto dohromady zastavili okolo 60 tisíc exekucí, připomněl Mlynarčík.

Ubývá dětských dlužníků, trend má pokračovat

Po několika letech se snížil i počet exekucí vedených na jednoho dlužníka – loni to bylo v průměru 6,16 exekucí, předloni 6,37. Průměrný český dlužník také o něco „zestárl“ – loni mu bylo 46,4 let.

Ze statistik komory dále vyplývá, že nadále ubývá také nezletilých dlužníků – ke konci loňského roku jich zůstávalo 910. Komora navíc letos očekává další úbytek. Předloni jich bylo 1574, o rok dříve 2284. I k tomuto poklesu přispěla vedle přirozeného stárnutí nezletilých dlužníků také legislativní změna účinná od července 2021, podle níž přecházejí dluhy nezletilého na jejich zákonné zástupce.

Mírně vzrostl počet exekucí vedených v souvislosti s vymáháním výživného – loni jich bylo 4750. Za nárůstem stojí podle komory zákon o náhradním výživném. Podmínkou pro výplatu této dávky je totiž právě vedení exekuce. Efektivním nástrojem je i možnost „zabavení“ řidičského průkazu. „Jen v loňském roce exekutoři vydali 1200 takových exekučních příkazů,“ zmínila členka prezidia komory Vendula Flajšhansová. „Většinou pak dlužník najde poměrně rychle nové zdroje na uhrazení výživného,“ poznamenala.