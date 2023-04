Vláda navrhla jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem

Podle návrhu ministerstva spravedlnosti by měl prezident Pavel do hodnosti brigádního generála uvést i ředitele valdické věznice Jiřího Macha.

Povýšit do hodnosti generálporučíka by měl také policejní prezident Martin Vondrášek. Brigádními generály by se měli stát Posolda, ředitel moravskoslezských hasičů Radim Kuchař a ředitel policie v Olomouckém kraji Tomáš Landsfeld, kterého Zeman loni v říjnu při jmenování opomenul. Tehdejší kancléř Vratislav Mynář uvedl, že důvodem odmítnutí návrhu je řízení pod vlivem alkoholu z roku 2014.

Naopak do hodnosti generálmajora by mohl prezident povýšit velitele vzdušných sil Petra Čepelku, náčelníka své vojenské kanceláře Radka Hasalu a velitele pozemního vojska Romana Náhončíka. Brigádními generály pak nově mají být plukovníci generálního štábu Róbert Dziak, Roman Hyťha a Vladimír Studený.

Vláda rovněž navrhuje do hodnosti generálporučíka povýšit náčelníka generálního štábu Karla Řehku i jeho zástupce Iva Střechu. Generálem by se měl vedle šéfa kontrarozvědky Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky stát i nový šéf rozvědky Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda.

Podpora práce v důchodovém věku

Vláda ve středu schválila důchodovou novelu, díky které bude možné žádat o důchody on-line. Žadatelé, kteří ji budou chtít podat osobně, už nebudou muset do pobočky správy podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat. V novele jsou zakomponovány i další technické změny. „Provedli jsme také úpravy, abychom měli daleko přehlednější systém výplaty důchodu, aby se nevyplácely v takzvaných plujících měsících, ale aby bylo jasné ohraničení, že se vyplácí důchody za jednotlivé kalendářní měsíce,“ podotkl Jurečka. Zmínil, že termíny výplat se budou soustředit do první poloviny měsíce.

Kabinet měl rovněž na svém středečním zasedání projednat odpuštění sociálních odvodů pracujícím v důchodovém věku. Tuto část novely však podle Jurečky z návrhu vypustil. „Bude součástí celého balíku důchodové reformy poté, co doladíme ten přesný parametr a mechanismus, budeme o tom jednat se zástupci opozice a sociálními partnery,“ podotkl.



Nyní mohou po odpracování 360 kalendářních dnů starobní důchodci a důchodkyně požádat sociální správu o zvýšení penze. Zásluhový procentní díl důchodu jim vzroste o 0,4 procenta výpočtového základu. Podle návrhu se mělo navyšování nahradit odpuštěním odvodů na sociální zabezpečení, tedy 6,5 procenta ze základu výdělku. Zaměstnavatelům by se pojistné nezměnilo. Také živnostníci by si ponechali 6,5 procenta ze zisku, odvodová sazba by jim klesla z 29,2 na 22,7 procenta. Podle návrhu by slevu bylo možné uplatňovat i u paušálu.

Po zrušení odvodů by stát přišel ročně o čtyři až 4,5 miliardy korun. Výdaje na zvyšování důchodů za práci by sice klesly, tento pokles by ale propad příjmů do systému dorovnal až téměř za 30 let, uvedlo ministerstvo financí. Zvyšování deficitu důchodového účtu odmítá. Dodává, že návrh narušuje i nastavení paušálu.