Stát plánuje investovat stamiliony do podpory nájemního bydlení, pomohou i peníze z EU

Podobnou službu by měly v roce 2025 spustit všechny obce s rozšířenou působností, reálný zájem o to ale má podle průzkumu jen třetina z nich. Záležet by mělo hlavně na tom, jak velkou část nákladů zaplatí stát, vlastníkům by měl garantovat tři nájmy. Pokud byt poskytne sama obec, měla by dostat příspěvek. „Obci by měl jít příspěvek 50 tisíc korun na jeden byt, kterým se pak hradí opravy nebo třeba výpadek nájmu,“ říká vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Lidem by měla pomoci i nová kontaktní místa, avizuje ministr Podle ministra by měla vzniknout i síť kontaktních míst, která by lidem měla pomoci v momentě, kdy mají s bydlením nějaké problémy. „Síť by měla být ve všech velkých městech, potažmo v obcích s rozšířenou působností,“ dodává Bartoš s tím, že se novinka bude týkat zhruba dvou set měst. „Padesát tisíc za rok může být někdy málo, někdy akorát. Pokud by to bylo tak, že obec skutečně zaplatí veškeré škody, které na tom bytě vznikly, tak už je to zas o jiné debatě,“ komentuje místopředsedkyně sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Resort dále počítá s výstavbou nových bytů nebo rekonstrukcí nevyužívaných nemovitostí. Například městská část Praha 7 teď dokončuje opravu deseti bytů v jednom z domů ve svém obvodě. Další čtyři jednotky nechali radní přistavět. Samotný nájem v jednom z těchto bytů vyjde asi na šestnáct tisíc korun měsíčně. „Je to dispozičně byt 2+kk, zhruba osmdesát metrů čtverečních,“ popisuje místostarosta městské části Kamil Vavřinec Mareš (Praha 7 Sobě).