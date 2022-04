Bartoš slibuje zákon o dostupném bydlení. Podpoří nájemní i družstevní byty, inspirací je Vídeň

Dodal, že jeho ambicí je mít návrh hotový do konce roku. S tím ostatně počítá i legislativní plán, podle nějž se má zákon o dostupném bydlení dostat do vlády v posledním letošním čtvrtletí. Legislativní plán předpokládá, že norma nabídne obcím volitelné nástroje k systematickému řešení a upraví pravidla financování.

Podporu má získat družstevní bydlení i výstavba malometrážních bytů. Zvažuje se garantovaný nájem. Majitel by mohl svěřit svůj byt například do správy města, které by zaručilo včasné placení nájmu a údržbu. „Stát se na to díval jako na ukládání povinnosti obcím stavět sociální byty a má to být přece obráceně. Máte nabídnout plejádu nástrojů, jakým způsobem mohou samosprávy problematiku bydlení řešit,“ míní Bartoš.

Podle něj se potíže s bydlením dlouho vršily a nedařilo se je efektivně vyřešit. Za problém považuje masivní privatizaci obecních bytů. „Asi se nikdy nedostaneme na úroveň Vídně, je ale cílem zlepšit dostupnost bydlení přes zákon, který připravujeme,“ uvedl.

V Česku je podle statistik zhruba 4,5 milionu domácností. Podle loňské analýzy iniciativy Za bydlení problémy s bydlením mělo až 600 tisíc z nich. Až 350 tisíc domácností vydávalo za byt přes dvě pětiny svého příjmu, až 190 tisícům hrozila ztráta bydlení a až 60 tisíc žilo v nevyhovujícím prostředí. Tyto potíže nedokáže podle expertů Česko beze změny financování a nastavení rolí státu a obcí.