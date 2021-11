Lidé více volí nájemní bydlení, developeři se trendu začínají přizpůsobovat

Například Jana Kukáková a její partner by si rádi vzali hypotéku, teď na ni ale nemají. Proto uvítali nabídku magistrátu v Hradci Králové. Mladým nabízí 60 městských bytů s desetkrát nižším nájmem než je ten běžný, komerční. Zájemců jsou stovky, a tak se musí losovat. „Chtěli jsme alespoň na tři roky, bylo by to naše první společné bydlení, ale moc bych se divila, kdybychom uspěli,“ avizovala před losováním Kukáková.

Nájemní byt nakonec nezískali, budou se tak muset smířit s tržním nájemným. Stejně jako Simona Porazilová. V pronajatém bytě v Praze bydlí už osm let. „Jedná se o byt 1 + kk, v současné chvíli se nájem pohybuje okolo 20 tisíc měsíčně. Včetně energií, včetně všeho,“ přibližuje svoje zkušenosti na trhu s nemovitostmi Porazilová.

Nájemné v Praze přitom v posledních dvou letech mírně kleslo hlavně tam, kde byly byty využívané k Airbnb, tedy krátkodobým pronájmům. V Praze se teď platí průměrně 261 korun za metr čtvereční, v Brně je to o 25 korun míň.