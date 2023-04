Česko nyní nemá šanci vymoci po Rusku náhradu za Vrbětice, řekl Lipavský

Vztahy obou zemí jsou teď podle Lipavského na diplomatickém minimu. „Nemáme teď v ruce páku, kterou bychom mohli s tímto nárokem vůči Ruské federaci použít. Ale neznamená to, že z těch vztahů úplně odchází a úplně mizí, obsah té nóty je stále platný a musíme počkat na další příležitost,“ uvedl Lipavský.

Také podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové by tato inciativa měla pokračovat. „Připouštím, že to bude běh na dlouhou trať a bude to komplikované, takže bych to nevzdávala,“ uvedla Schillerová.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy po předloňském zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb.

