Starostové si stěžují, že s nimi plán na výrobu granátů ve Vrběticích nikdo neřešil. Bojí se dalších výbuchů

Starostové v okolí muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku nesouhlasí se záměrem vyrábět v tomto místě ruční granáty. Společnost Colt CZ Defence Solutions by měla do roku 2027 dodat české armádě munici vyrobenou mimo jiné tady za až 413 milionů korun. Starostové tvrdí, že po výbuších v muničních skladech v roce 2014 byli ujišťováni, že výbušniny se do tohoto regionu už nikdy nevrátí. Tvrdil to například tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Současné plány s vedením obcí údajně nikdo nekomunikoval. Výroba granátů tam má začít už letos.