Poslanci schválili odškodné pro lidi, kterých se dotkla omezení po explozích ve Vrběticích

Hlasování o odškodnění za Vrbětice skončilo velmi jednoznačně. Bez problémů prošel návrh na zkrácené projednání zákona již v první čtení, potom pro něj zvedlo ruce 113 ze 123 přítomných poslanců a nikdo nebyl proti.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) vystoupil jako zástupce předkladatelů a návrh označil za „ojedinělý, ale řeší ojedinělou situaci“. Domnívá se, že speciální zákon je jediná vhodná možnost, jak lidi a také samosprávu po explozích podpořit. Postup podle zákona o státní pomoci, kdy by stát poskytl pomoc na obnovu zničeného majetku, by byl možný pouze v případě, že by byl vyhlášen stav nebezpečí, dodal. To se ale nestalo. Postup podle obvyklých norem by podle Vondráčka byl složitý.

Peníze by se podle poslaneckého návrhu měly rozdělit mezi Zlínský kraj, obce Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jejich obyvatele. Pro ně zbude celkem 291 milionů. Návrh podpořila vláda a podporu mu vyjádřil také prezident Miloš Zeman.