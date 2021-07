ŽIVĚ: Sněmovna jedná o zvýšení důchodů. Na programu má i odškodnění za výbuch ve Vrběticích

Poslanci se – již podruhé – sešli v provizorních podmínkách, protože po řádné červencové schůzi začala rekonstrukce hlavního jednacího sálu. Poté, co předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) přečetl dlouhou řadu omluvenek, vystoupila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), aby znovu stručně představila vládní návrh na zvýšení důchodů.

„Na důchodech šetřit nemůžeme. Je to jasný signál o tom, zda si lidé, kteří dělají všechno správně, podporu státu zaslouží,“ řekla. Argumentovala i pro pozměňovací návrhy své strany, podle kterých by měli dostat dodatečných 500 korun důchodci, kteří vychovávali děti, a proto měli část života nižší příjmy, a aby mohli jít dříve do penze pracovníci z náročných profesí.

Podle zákonných pravidel měly vzrůst penze od ledna v průměru o 458 korun. Vláda navhuje přidat jim ještě dalších 300 korun měsíčně, ale poslanci při předchozím projednávání přednesli na dvě desítky pozměňovacích návrhů. Například komunisté chtějí částku zvednout na 500 korun, Piráti chtějí mírně přidat seniorům, kteří v penzi pracují.

Maláčová vyzvala ve své řeči k podpoře návrhu procedury hlasování, která by znamenala, že schválením jednoho pozmeňovacího návrhu budou automaticky zamítnuty ostatní, konkurenční.

S velmi kritickým projevem vystoupil Jan Jakob (TOP 09), podle kterého si stát nemůže další navyšování důchodů dovolit. „Vám nejde o seniory, vám jde pouze o jejich hlasy. (…) Naši zemi vedete do ekonomické katastrofy,“ řekl na adresu členů vlády.

Komunistický poslanec Jiří Valenta se ve svém vystoupení vrátil k návrhu předsedy lidovců Mariana Jurečky, který chce krátit důchody exponentům komunistického režimu. Hovořil o údajné „segregaci společnosti“, kromě nynějšího návrhu kritizoval i lustrace.