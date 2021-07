Politici marně hledají shodu na zvýšení důchodů, není ani mezi vládními stranami

Poslanci by měli o konečné výši důchodů v roce 2022 rozhodnout na mimořádné schůzi v poslední červencový pracovní den, ale neméně rozhodující bude i předchozí koaliční rada. Na ní by si měli politici ANO a ČSSD vyjasnit, co vlastně chtějí. Podle návrhů, které zazněly ve sněmovně, je ANO pro vládou navržené zvýšení penzí o zákonnou valorizaci plus 300 korun měsíčně. ČSSD chce navíc zvýhodnit rodiče, kteří vychovávali dítě, pětistovkou.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prohlásila takový návrh – ostatně i vše ostatní, co poslanci při projednávání zákona ve sněmovně navrhli – za nesystémový a varovala před ním. „Je to otázka politické dohody, nicméně za sebe musím tyto varovné informace dát,“ uvedla.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) však tvrdí, že se sociální demokraté pouze snaží odstranit „dvě obrovské nespravedlnosti“. Věří, že se tak podaří zmenšit rozdíly mezi penzemi mužů a žen, které vychovávaly děti, a také – což souvisí s dalším pozměňovacím návrhem, který ČSSD předložila – lidí, kteří museli jít do důchodu předčasně kvůli náročné profesi.