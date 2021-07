Zvýšení důchodů jde do závěrečného čtení. Lidovci navrhli, aby měli exponenti komunistického režimu nižší penze

Nejstřídmější návrh přednesli Piráti a STAN, podle jejich koalice by místo zvýšení každoměsíčního příjmu měli penzisté dostat jednorázový tisícikorunový příspěvek a stát by také měl zvýhodnit pracující seniory. SPD a KSČM se naopak shodují na tom, že by měly důchody stoupnout nikoli o 300, nýbrž o 500 korun.

O tom, kolik nakonec bude stát v roce 2022 posílat každý měsíc důchodcům, rozhodnou poslanci ve třetím čtení zákona na mimořádné schůzi 30. července. Základem je vládní návrh, aby se důchody zvedly o 300 korun měsíčně nad zákonnou valorizaci, což by znamenalo, že v součtu by vzrostly průměrně asi o 750 korun. Každá strana kromě vládního hnutí ANO však chce tuto výši dále upravit, vesměs ještě zvýšit.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a vládní ČSSD zase přišly s obdobnými návrhy, které by přidaly 500 korun navíc ženám, které vychovaly děti. „Návrh reaguje na situaci, kdy je průměrný důchod žen přibližně o 13 procent nižší než průměrný důchod mužů,“ ozřejmil sociálnědemokratický poslanec Roman Sklenák.

Ve třetím čtení také sněmovna rozhodne o případných změnách ve věku odchodu do důchodu – KDU-ČSL chce uzákonit snížení věku pro odchod žen do důchodu s ohledem na vychované děti a zkrátit nutnou dobu pojištění pro nárok na penzi na 30 nebo na 25 let z nynějších 35 let. Poslanci ČSSD prosazují dřívější odchod do důchodu pro lidi pracující v náročných profesích.

Jurečka chce nižší penze pro exponenty minulého režimu. Neofašistický návrh, reaguje KSČM

Nejbouřlivější diskusi ale vyvolal návrh předsedy lidovců Mariana Jurečky, aby lidé exponovaní za minulého režimu dostávali od příštího roku naopak méně. „Tito lidé tehdy pobírali nadstandardní, nadprůměrné platy. Byli to lidé, kteří perzekvovali statisíce nevinných lidí v České republice – často lidi, kteří byli velmi staří, rozbíjeli rodiny, nebrali žádné ohledy – lidské, sociální. (…) Myslím si, že je neférové, když tito prominenti dneska mají důchody přes 40 tisíc korun, a lidé, kteří nemohli studovat, nemohli si vybrat profesi, nemohli si tím pádem zvyšovat svůj základ pro výpočet budoucího důchodu, často berou podprůměrné důchody,“ poukázal.

Konkrétně by podle lidovců měli mít nižší důchody předrevoluční poslanci, členové vlády a aktivní příslušníci Státní bezpečnosti. Základ by se jim snížil o dobu, kdy v exponovaných pozicích působili.