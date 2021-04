Lidé z okolí Vrbětic stále čekají na odškodnění od státu. Na své pozemky léta nemohli ani vkročit

Slavičín měl bezmála sedm let hermeticky uzavřeno třicet hektarů lesa, přišel tak o peníze za prodej dřeva. Podle znaleckého posudku se jednalo až o jeden a půl milionu korun. „Pokud se mám o ten majetek starat jako o svůj, tak budu činit všechny kroky, abych se toho práva domohl,“ uvedl starosta Tomáš Chmela (Probudíme Slavičín).

Druhá exploze nastala o měsíc a půl později, tentokrát v jiném skladišti. Obyvatelé okolních obcí museli být evakuováni podruhé. Slabé výbuchy se z areálu ozývaly až do poloviny prosince, až poté se na místo mohli vrátit pyrotechnici.

Po explozích v říjnu a prosinci 2014 museli pyrotechnici nejdřív vyčistit prostor pro bezpečný převoz munice. Samy soukromé firmy naložily a odvezly až 280 kamionů, dalších 267 nákladních aut zamířilo do znovuobnoveného armádního skladu v Květné na Svitavsku.

„Munice, která se do Květné vozila, byla kontrolována. Každá bedna byla vyfocena, aby byl důkaz i obrazový. Zpětně se ukazuje, vzhledem k tomu, co teď vyplouvá na povrch, že to bylo dobré rozhodnutí,“ uvedl starosta Květné Petr Škvařil (ČSSD).

Do konce roku 2015 stál zásah ve Vrběticích armádu, policii a hasiče skoro 350 milionů korun. Prostor je nyní oplocen, opatřen čidly a také ostrahou. Samotné práce na odstraňování nevybuchlé munice probíhaly až do září 2020.