Jurečka chce podpořit porodnost, hovoří o zvýšení rodičovské. Podle Stanjury by bylo lepší zkrátit její délku

přehrát video UDÁLOSTI: Zástupci vládních stran se neshodují na možných změnách u rodičovského příspěvku

Strategii rodinné politiky do roku 2030 charakterizoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) jako klíčový nástroj k dosažení „demografické stability“. Ambicí je zvýšit podíl dětí ve společnosti poté, co loni počet narozených dětí poklesl z úrovně kolem 110 tisíc z přechozích pěti let na necelých sto tisíc. Velké zlepšení se nyní nečeká, protože do věku rodičů přicházejí slabé ročníky z 90. let Jednou z priorit ministerské strategie má být zajištění dostupnosti péče o děti. Rozšiřovat by se měly dětské skupiny, od příštího roky by mohly vznikat i jejich nové formy přímo v domácnostech. Pomoci má také podpora částečných úvazků.

Jurečka by chtěl zvýšit rodičovský příspěvek z 300 na 350 tisíc korun s tím, že by měl vzrůst nejpozději k začátku příštího roku. V koalici ale není na změny rodičovské jasný názor. Pro zvýšení jsou Piráti, podle jejich poslankyně a místopředsedkyně sněmovny Olgy Richterové by si dovedli představit i výraznější. „Reálná hodnota rodičům klesá. Výchozí navýšení teď musí být v rozmezí mezi 50 a 70 tisíci,“ míní Richterová. Předseda STAN Vít Rakušan nechtěl o stanovisku svého hnutí vůbec hovořit, zatímco z ODS a TOP 09 znějí spíše výhrady. Nejvýrazněji proti zvýšení rodičovské je ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Chystáme konsolidační balíček. Současně zvyšovat a připravovat další navyšování mandatorních výdajů jde proti tomu úsilí,“ podotkl.

Za možné řešení, jehož důsledkem by mohlo být zvýšení částky, kterou rodič pečující o dítě dostává každý měsíc, by považoval zkrácení celkové doby rodičovské. V současnosti je možné pobírat ji čtyři roky, Stanjura by chtěl umožnit jen tři, přičemž částka by se nezměnila. Tuto myšlenku podporuje i TOP 09, i když ta ji spojuje s růstem částky. „Zvýšení je pro nás podmíněné tím, že se zkrátí doba, po kterou je možné jej pobírat,“ shrnula předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Stanjura si myslí, že je to způsob, jak „motivovat zejména maminky k rychlejšímu návratu na pracovní trh“. Dodal, že v tom případě je ale potřeba zvýšit kapacitu předškolských zařízení – což je ostatně součást Jurečkovy chystané strategie. Ten nicméně myšlenku, že by se maximální doba rodičovské zkrátila, odmítá.