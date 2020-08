O zvýšení rodičovské si požádalo přes 220 tisíc lidí. Tisíce odmítnutých čekají na verdikt Ústavního soudu

„Myslím, že mluvím za všechny maminky, že jsme rády, že k navýšení došlo, protože je to příjemný bonus do rozpočtu domácnosti,“ řekla.

Komu všemu příspěvek náleží? Rozhodne Ústavní soud

Na úřad práce se obraceli také rodiče s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek vyčerpali do konce loňského roku a podle konečného znění zákona na něj nárok nemají. Do konce července jich podalo žádost téměř 3800.

Mezi nimi je i Karolína Dundar Huječková. Nelíbí se jí, že příspěvek nedostanou rodiče, kteří se rozhodli pro rychlejší způsob jeho čerpání a v lednu ho tak už aktivně nepobírali.

O jejím nároku nebo nenároku na navýšení rodičovského příspěvku rozhodne Ústavní soud, kam se obrátila skupina senátorů. Na jeho vyjádření čeká i ministerstvo práce a sociálních věcí. „Po obdržení rozhodnutí zvážíme, jak postupvat dál,“ řekl k tomu mluvčí resortu Jan Brodský.

„O termínu projednání ani vyhlášení zatím od soudu žádné zprávy nemám,“ uvedl spoluautor ústavní stížnosti Ondřej Strava.