Mámy a tátové míří na úřady práce. Kvůli změnám v rodičovské se tvoří fronty, lidé čekají desítky minut

Odbavovalo je dvanáct úředníků, fronty tak postupovaly pomalu. Podle ředitele územního pracoviště Jana Tvrdka se sice rodičovskou zabývalo více úředníků než obvykle, ale i tak by byly potřeba další posily.

Podobná situace nastala také na úřadu práce Brno-město. Během dopoledne přišlo za úředníky kvůli rodičovské na 400 lidí. Odbavení jednoho člověka, který měl vše předem připravené, trvalo tři až čtyři minuty. I v Brně úřad posílil agendu rodičovských příspěvků.

Náporu čelili úředníci hlavně dopoledne. Kolem dvanácté již rodičů ubylo, a kdo kvůli rodičovské přišel, dlouho nečekal.

Jak a za kolik? Rodiny nemají jasno

Rodičovský příspěvek vzrostl od 1. ledna o 80 tisíc korun rodinám s dětmi do čtyř let a o 120 tisíc korun u vícerčat s výjimkou rodin, které celou částku vyčerpaly před koncem minulého roku. Zvýšila se celková částka, nikoli jednotlivé měsíční platby, které rodiče dostávají. Například rodiče dětí, kterým již táhne na čtvrtý rok, by proto měli požádat o zvýšení měsíční částky, aby jim část rodičovské „nepropadla“.