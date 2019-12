Sociální demokraté podpoří užší růst rodičovské, širší verzi odmítá koaliční ANO

Sněmovna původně schválila vládní verzi, podle níž dostanou přidáno rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou k lednu dávku ještě pobírat. Rodiče budou mít nárok na dalších 80 tisíc korun, příspěvek se totiž má zvednout z 220 tisíc na 300 tisíc korun.

Maláčová přiznala, že ačkoliv její strana pro vládní variantu zvedne ruku, sama s tím vnitřně nesouhlasí. „Správným krokem by bylo podpořit tu nejspravedlivější verzi, kterou jsem sama dříve navrhovala. Myslím, že peníze by se na to ve státním rozpočtu našly,“ doplnila.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by obrat ČSSD k senátní verzi považoval za „nestandardní“. „Debatovali jsme o tom na vládě i na klubu ČSSD. Nakonec jsme se rozhodli, že podpoříme vládní verzi, s níž už souhlasila sněmovna. A to proto, že dohody se mají plnit,“ řekla Maláčová s tím, že na této verzi trvá hnutí ANO.

Z koaliční ČSSD se v posledních dnech ozývaly hlasy pro podporu širší senátní verze. Pro senátní variantu se vyjádřil i předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Hnutí ANO se ale dlouhodobě staví proti a odkazuje se na vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), podle níž by to zatížilo státní rozpočet. Náklady na širší variantu se odhadují ve výši 2,6 miliardy korun.

Sociální demokraté přímo neodpověděli na otázku, zda ANO hrozilo koncem koalice v případě, že by se ČSSD v hlasování odchýlila od společné dohody. „Kdyby se v jakékoli koalici stalo to, že by druhá koaliční strana hlasovala proti tomu, na čem se dohodli například v rámci rozpočtu, tak by se to určitě té první koaliční straně nemuselo líbit a byl by to legitimní důvod potom vyvolat diskusi o různých věcech,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Ministryně Maláčová také řekla, že původně byly na stole čtyři verze: nenavýšit příspěvek vůbec, navýšit jej pro rodiče nově narozených dětí, nynější sněmovní verze a nejširší senátní verze. Případné schválení druhé nejštědřejší verze, tedy sněmovní, by podle ní i tak bylo dobrou zprávou. Nejširší varianta by podle Maláčové měla širokou podporu, pokud by tomu nebránily rozpočtové důvody.

Senátní verze může počítat s podporou opozice, v úterý se k ní přihlásili lidovci, Starostové i TOP 09.

Poslanci by mohli projednat i daňový balíček

Sněmovna by se v úterý mohla dostat také k takzvanému daňovému balíčku. Senátoři se postavili proti zvýšení zdanění loterií a zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Doporučili také upravit sporné zdanění části technických rezerv pojišťoven. Svoje návrhy poslali zpět do sněmovny. Očekává se však, že dolní komora svou verzi předlohy i tentokrát potvrdí hlasy provládní většiny ANO, ČSSD a KSČM.

Dalším bodem na programu je drážní novela o zavedení jednotné jízdenky na železnici pro vlaky různých dopravců. Tady se poslanci budou muset vypořádat se senátní úpravou nových pravidel pro snazší kácení stromů podél tratí. Proti tomu prostestují ekologové.

Horní komora vrátila sněmovně také třeba veterinární novelu o zpřísnění podmínek chovu psů. Senátoři z ní zejména chtějí odstranit povinné dodatečné vzdělávání veterinářů.

Poslanci by také mohli rozhodnout o tom, zda budou jednat o zřízení vyšetřovací komise pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Čtyři desítky poslanců vznik komise navrhly už loni v listopadu.