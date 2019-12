Poslanci budou na poslední chvíli rozhodovat o daňovém balíčku nebo navýšení rodičovského příspěvku

„V úterý sedmnáctého prosince předložím tyto návrhy na pořad schůze, aby byly zařazeny. Budou jako nový bod pořadu této stávající schůze, pevné časové zařazení doladíme myslím až na grémiu, nechci předjímat,“ zavázal se v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) Radek Vondráček. Půjde o poslední jednání sněmovny v letošním roce.

Vyšší rodičovská pro všechny?

Sněmovna poslala senátorům verzi, která počítá s tím, že víc peněz jako rodičovský příspěvek dostanou ti, co příspěvek ještě nevyčerpali. Z horní komory se ale zpět do té dolní vrátila norma s tím, že by na vyšší příspěvek dosáhlo více rodin.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to ale odmítá. Koalice se dohodla na užší variantě, tvrdí. Podle ní by rozšíření navýšeného příspěvku stálo státní kasu 2,5 miliardy korun navíc. „Kdyby to měli dostat všichni rodiče dětí do čtyřech let, tak v tom nevidím smysl, protože pokud si někdo dočerpal příspěvek, tak předpokládám, že šel pracovat,“ tvrdí ministryně.

Podle části sociálních demokratů by ale měla strana tentokrát podpořit senátní verzi. „My jsme to teď nikde neprojednávali, ale já osobně bych to sociální demokracii doporučoval,“ uvedl v pořadu OVM místopředseda horní komory Milan Štěch (ČSSD).