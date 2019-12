Rodičovskou posoudí Ústavní soud. Podle lidovců zákon diskriminuje část rodin

Kvůli způsobu, kterým se zvýší rodičovský příspěvek, se KDU-ČSL obrátí na Ústavní soud, řekl předseda strany Marek Výborný. Podle znění, které v úterý potvrdili poslanci, dostanou peníze navíc jen ty rodiny s dětmi do čtyř let, které příspěvek nevyčerpají do konce tohoto roku. Podle lidovců je diskriminační, že se navýšení netýká všech rodin s dětmi do 4 let.