Kvůli rodičovské rozeslaly úřady dopisy, po jejich přečtení ale přetrvávají otázky

Kvůli navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun dostaly desítky tisíc rodin s dětmi do čtyř let, které rodičovskou nevyčerpaly již dříve, dopisy a leckdo pozvedá obočí již při pohledu na jeho první větu: „Od 1. 1. 2020 se všem rodičům, kteří k tomuto datu čerpají rodičovský příspěvek (…), automaticky navyšuje celková částka této dávky…“

Z dopisu však není jasné, co přesně to znamená, respektive co mohou rodiče s částkou, kterou mají navíc k dispozici, dělat. „Automaticky se to prodlouží, nebo automaticky se to navýší? To tam není nikde napsané,“ poukázala matka osmiměsíčního chlapce Tereza Vodičková.

Z vyjádření mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové vyplývá, že ona automatika se netýká částky, kterou rodiny měsíčně dostávají, nýbrž toho, kolik měsíců budou rodičovskou ještě pobírat. Jinými slovy, rodiny s dětmi, kterým se blíží čtvrté narozeniny, nestihnou vyčerpat všechny peníze, pokud aktivně nezasáhnou.

„V případě, že rodič chce upravit měsíční částku rodičovského příspěvku, aby ho například rychleji vyčerpal nebo aby dosáhl na celkový obnos, je pak potřeba si měsíční částku upravit,“ doporučila mluvčí Beránková.