Dokončuje se novela umožňující sousedské hlídání dětí. Zájemce by čekalo školení

Proto se i nadále drží plánu postavit mateřskou školu na obecním pozemku. Bude pro 28 předškoláků. Už teď ale mají v obci šestadvacet dětí v tomto věku. Sousedské hlídání by tak mohlo obci pomoci v momentě, kdy už ani místa ve školce nebudou stačit.

Vozit děti daleko nebo je umísťovat do soukromých školek často musejí obyvatelé Bubovic na Berounsku. „Sousedské hlídání beru jako výbornou věc, problém ale nevyřeší komplexně,“ míní tamní starostka Petra Vaňková (nestr.).

„Záměrem je, aby byla podpora pro rodiny s malými dětmi předškolního věku ještě širší, protože stávající kapacita mateřských škol nedostačuje, to víme,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Sousedské hlídání by tehdy uvítala a sama by ho poskytovala. Nakonec založila dětský spolek. Mívá tam dceru a několik dalších dětí. Nejmenšímu je okolo jednoho roku. Právě pro takto malé děti mají rodiče často problém hlídání sehnat.

A protože nemohla hlídat u sebe, domácnosti sousedů a kamarádů objížděla s malou dcerou. „Bylo to náročné, protože to dítě má nějaký režim, ty ostatní taky,“ vypráví Broulíková.

Kamila Broulíková chtěla spojit hlídání dcery a dětí kamarádů už před lety. U ní doma to ale podle legislativy nešlo, a tak to zkusila jinak a založila si na hlídání dětí od nuly do tří let věku živnost.

„Sousedská dětská skupina by byla koncipována maximálně do čtyř dětí. Na každé by stát přispíval. Úplná výše příspěvku ještě není vydiskutovaná,“ upozorňuje poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

Sousedské hlídání by v Česku mohlo být možné od roku 2024. Kamila Broulíková už teď zvažuje, že by pak děti hlídala kromě spolku i u sebe doma. Tedy tak, jak to původně zamýšlela.