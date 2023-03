Platby za státní pojištěnce vzrostou více, než se čekalo. Stanjura chce úpravu valorizace, Válek nesouhlasí

Pojišťovny potřebují peníze na léčbu lidí, míní opozice

Opozice zastoupená v Poslanecké sněmovně pravidla pro automatické zvyšování plateb za státní pojištěnce měnit nechce. Dle opozičních klubů právě současný zákon zajišťuje, aby měly zdravotní pojištovny dostatek financí na léčení pacientů.

„Je potřeba si uvědomit, že inflace drtí i zdravotnictví. Nemocnice platí vyšší výdaje za energie, vodu, je zde tlak na zvyšování platů zdravotníků,“ podotkla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Pokud by inflaci nepokrývalo navýšení příspěvků, omezila by se zdravotní péče. To by dopadlo na občany, pacienty, a to v žádném případě nechceme,“ prohlásil místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).