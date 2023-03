Vládní strany chtějí další zpomalení valorizace důchodů, sdělil Jurečka

„V tomto ohledu máme, bych řekl, poměrně jasno. Nicméně, já nyní ještě budu také jednat v příštích dvou týdnech se zástupci opozice i sociálních partnerů. Takže budu ještě čekat, jaké budou jejich případné připomínky nebo podněty,“ sdělil Jurečka. Nová pravidla pro valorizace důchodů by vláda chtěla prosadit už během letoška.

Na jednání o změnách v důchodovém systému se lídři vládní koalice sešli před čtvrtou hodinou odpoledne. A i když někteří z nich nejdřív žádné podrobnosti prozrazovat nechtěli, nakonec potvrdili, že vládní koalice už má prakticky jasno v tom, jak znovu zpomalí růst důchodů.

„Abychom se vrátili do roku 2018, kdy byla valorizace navázaná na růst mezd ve výši jedné třetiny a ne jedné poloviny, jak je to dneska,“ řekl předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra.

„Od toho jsme koalice, abychom se na tom dohodli. Takže my do toho jdeme s optimismem, protože si všichni uvědomujeme velký tlak na veřejné finance a na důchody především,“ uvedl 1. místopředseda STAN Lukáš Vlček. Podle šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba by bylo vhodné při inflaci zohledňovat spotřebitelský koš, který se týká důchodců. „Což vlastně pak lépe odpovídá i jejich potřebám,“ zdůvodnil.

Podle interního materiálu ministerstva práce, který se ČT podařilo získat, plánuje vláda kromě zpomalení řádného zvyšování důchodů také úplně změnit mimořádné valorizace v případě vysoké inflace. Nahradil by je mimořádný dočasný příspěvek, který by byl o zhruba čtvrtinu nižší než dnešní mimořádný růst penzí. Zároveň by byl pro penzisty s nízkými důchody výhodnější.

„Mimořádné valorizace jsou na základě parametrů, které se ukázaly, že v danou chvilku vlastně roztáčí a kumulují navýšení do těch dalších let. Ostatně to byl i důvod, proč jsme teď zatáhli za tu záchrannou brzdu,“ komentoval vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Jurečka řekl, že chce, aby valorizační mechanismus, ať už v případě řádné nebo mimořádné valorizace, byl vyváženější vůči ostatním částem společnosti.