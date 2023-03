„Po čtvrté hodině v Česku nezaparkujete.“ Řidiči kamionů nemají kde zastavit na povinnou pauzu, správci silnic slibují rozšíření kapacit

„Mě to dohnalo do krajnosti, že jsem musel zůstat stát, protože už mám deset hodin odjetých,“ podotýká řidič kamionu Miro Huděc.

Informace o místech přímo do kabiny

V tomto tempu by chybějících dva tisíce míst silničáři doplnili za deset let. Nově ale chtějí řidiče kamionů informovat o volných kapacitách. „Na všech těch hlavních velkých odpočívkách budou kamery, budou tam softwary, které budou sledovat obsazenost, a my budeme schopni jim přímo do kabiny do navigací posílat informaci, že na tom daném kilometru je kapacita k zaparkování,“ vysvětluje Rýdl.

Českem denně projíždí přes padesát tisíc kamionů. Kvůli snížení emisí by státy EU včetně Česka měly do roku 2050 tři čtvrtiny kamionové dopravy převést na železnici.

„Tohle vidím jako zdánlivě bohulibý cíl, ale naprosto nesplnitelný. Železnice má spoustu problémů s tím, aby vůbec dnes byla schopna odbavit třeba nákladní dopravu,“ podotýká generální tajemník Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se podařilo i v předchozích letech první terminály s podporou veřejných prostředků vybudovat. „Další musejí vzniknout, budou vyrůstat i v letošním roce,“ uvedl.

Zásadní ale bude uvolnění kapacit už dnes přetížené železniční sítě. S nedostatkem míst pro kamiony na dálnicích by mohly pomoci soukromé firmy, přičemž některé už staví.