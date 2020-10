Je to těžké, dopravcům se ale přetížené kamiony vyplatí

Pardubice – Jen torzo dálniční sítě má Pardubický kraj, ve kterém se přitom sjíždí doprava z mnoha míst. Podle toho to také vypadá – silnice jsou přeplněné nejenom osobní, ale hlavně nákladní dopravou a pod jejím náporem se rozpadají. Jde to tím rychleji, že kamiony jezdí přetížené. Policie se sice snaží odhalovat je, řada dopravců však přiznává, že raději zaplatí pokutu za přetížený kamion, než by přišli o lukrativní zakázku.