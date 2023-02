ŽIVĚ: Poslanci budou schvalovat změny ve výběru radních ČT a ČRo

Do volby radních České televize a Českého rozhlasu zapojuje vládní novela Senát, jenž má obsazovat třetinu míst. Zpřísnit se má vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Koaliční politici tvrdí, že cílem novely je posílit jejich odolnost.

„Je to další útok na demokracii a názorovou pluralitu,“ prohlásil o předloze Okamura. Vláda chce podle něho dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad dvojice veřejnoprávních médií a tím si zajistit vliv na vysílání ČT a ČRo, zejména ve zpravodajství a v publicistice. Vysílat se mají jen provládní a prounijní názory a má se omezovat prezentace názorů opozice, míní předseda SPD.

Nezávislost veřejnoprávních médií

Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob se vůči kritice ohradil, podle něho svědčí tom, jakým způsobem opozice vnímá svět. K rychlosti schvalování upozornil na to, že novela leží v dolní komoře od loňského června. Navíc podle Jakoba vychází z dlouhé politické i odborné debaty. „Není to libůstka této vlády, že by najednou chtěla něco radikálně měnit,“ zdůraznil. Nezávislost veřejnoprávních médií na politické moci předloha podle Jakoba zvyšuje i tím, že rady nebudou tolik závislé na aktuálním složení sněmovny.

Koalice nechala svolat ke schvalování změn ve výběru radních ČT a ČRo mimořádnou schůzi. Do určité míry tím odpadne možnost opozičních obstrukcí už při projednávání návrhu programu. V případě mimořádných schůzí návrh programu nelze měnit ani upravovat. Schůze by mohla pokračovat i v pátek. Samotná volba radních se uskuteční odpoledne.