Bez americké pomoci by šla válka na Ukrajině horší cestou, říká Lipavský

Evropa je podle něj jednotná víc než kdy před tím. „Velmi si uvědomuje, že je třeba budovat obranné kapacity,“ uvedl. „Když se podíváme, jak se proměnila německá domácí debata… Před rokem by bylo nepředstavitelné, že Německo bude souhlasit s dodávkou tanků na Ukrajinu. Dnes s tím po ne úplně jednoduché diskusi souhlasilo a je to ve prospěch Ukrajiny a Evropy,“ uvedl příklad.

„Pro bezpečnost v Evropě jsou Spojené státy naprosto klíčové, je to náš strategický spojenec a partner. Když se podíváme na objem pomoci, kterou dostává poslední rok proti ruské agresi od Spojených států Ukrajina, je jasné, že bez ní by se tento konflikt vyvíjel jinou cestou, pro nás daleko horší,“ řekl v rozhovoru s Barborou Kroužkovou Jan Lipavský (Piráti).

Ruský prezident Vladimir Putin v úterním projevu prohlásil, že původně chtěl Ukrajinu vyřešit mírovými prostředky, a obvinil Západ z rozpoutání války na Ukrajině. „Vladimir Putin buduje druhé sovětské impérium. Mluví o tom celý svůj politický život. Dnes se snaží se rozšiřovat území Ruské federace. To nejsou nová slova, mluví o tom neustále. Požadavky, aby se uspořádání bezpečnostní architektury v Evropě vrátilo před rozšíření NATO, není nic, na co bychom přistoupili. Za válku na Ukrajině nese odpovědnost Putin a Rusko,“ zdůraznil ministr zahraničí.

Konflikt na Ukrajině je podle něj nejhorším vojenským konfliktem od druhé světové války a je bezprecedentní hrozbou i pro bezpečnost střední Evropy. Připouští riziko, že se do konfliktu více zapojí Čína a začne výrazněji podporovat Rusko . „Musíme být připraveni udržet konflikt v co nejmenším rozsahu,“ upozornil.

Podle šéfa české armády Karla Řehky válka na Ukrajině ukázala, že i v době míru je potřeba na konflikt myslet a dlouhodobě se na něj připravovat. „Chceš-li mír, připravuj se na válku, to je známé latinské přísloví a pan generál Řehka ho správně parafrázoval,“ řekl Lipavský. Česká zahraniční politika podle něj správně pracovala na tom, abychom byli součástí EU a NATO. „Bohužel, za předchozích vlád se na výdajích na armádu šetřilo, současná vláda to mění. Není to ale věc, která by sa dala napravit ze dne na noc,“ poznamenal.