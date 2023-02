Vztahy Moskvy a Pekingu jsou pevné jako skála, prohlásil v Rusku čínský diplomat

Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území a hrozí mu vojenským zásahem v případě, že by vyhlásil nezávislost. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.

Podle nejmenovaných zdrojů deníku The Wall Street Journal se čínský prezident chystá v dubnu, či květnu navštívit Moskvu a jednat tam s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Přípravy cesty jsou na samém začátku. Podle listu chce Čína posílit svou roli v diplomatických jednáních o přerušení bojů na Ukrajině. Tento týden by Peking měl zveřejnit některé své návrhy na ukončení bojů a Si by měl k prvnímu výročí války vyslovit „mírový projev“, uvedl již dříve Wang.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v neděli vyjádřil obavy, že Peking zvažuje poskytnout Rusku vojenské vybavení pro boje na Ukrajině, včetně zbraní a munice. Čína jeho tvrzení popřela.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS uvedl, že „není vyloučené“, že se Wang setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.