Je to přílepek plný chyb, kritizuje Válková návrh na změnu zákona o střetu zájmů. Michálek se chce vyhnout obstrukcím ANO

Jakub Michálek načetl svůj pozměňovací návrh, který mění některé prvky v kontrole střetu zájmů poslanců, členů vlády a nově také prezidenta republiky, k novele zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Ta se týkala fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle Heleny Válkové Michálek „se přihlásil v poslední minutě v podrobné rozpravě – do slova a do písmene“.

Michálek, jenž je předsedou poslaneckého klubu Pirátů, však dal najevo, že vrácení návrhu do druhého čtení koaliční většina nepřipustí. Že by byl návrh závadný, odmítl. „Všechny výhrady byly opraveny,“ ujistil. Pozměňovací návrh je podle něj „velmi podobný“ jinému, který úspěšně prošel ústavně právním výborem.

Chce proto, aby se zákon, který již je ve třetím čtení, vrátil do druhého. „Abychom se na to mohli připravit, a abychom pomohli ten návrh nějakým způsobem pozměnit,“ řekla Válková.

Válková připustila, že se ANO nelíbí „zákon proti jednomu muži nebo jedné ženě“. „Nechci to personifikovat Babišem, i když Babiš za tím je,“ dodala. Odmítla však, že by se ANO principiálně bránilo změnám v kontrole střetu zájmů politiků.

Je přesvědčen, že změny, které navrhuje, jsou nezbytné, současnou podobu zákona o střetu zájmů považuje za bezzubou. „Máme velkou část zákona, kterou je velmi jednoduché obejít. Potom si člověk říká, buď nemít nic a mít jednodušší legislativu, než zákon, který je sice dobře míněný, ale nemá efekt v praxi,“ podotkl.

Prezident nebude moci k veřejným zakázkám

Zásadní změny by podle něj měly být tři. Jednak by se nově zákaz, aby poslanci vlastnili média, měl týkat jen vydavatelství s více než 50 zaměstnanci, jednak by se odstřihnutí firem vlastněných členy vlády od veřejných zakázek a dotací týkalo nově i těch ve vlastnictví prezidenta republiky. „Nedovedeme si představit, že někdo se stane prezidentem republiky, a současně bude dostávat tři miliardy korun na veřejných zakázkách a dotacích ročně,“ poznamenal Michálek.

Třetí změna je, že by měl na dodržování zákona dohlížet Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jeho předseda František Sivera podle Michálka řekl, že úřad je schopen nové úkoly vykonávat, dostane-li dva úvazky navíc.

Šéf pirátských poslanců odmítl, že by návrh narušoval princip neodpovědnosti hlavy státu. „Neříkáme, že by se měl prezident republiky za něco trestat. (…) Ale znamená to, že smlouvy, které by byly uzavřeny v rozporu se zákonem, by byly neplatné. Čili nebylo by možné na základě nich ty miliardy inkasovat,“ zdůraznil.