Na silnicích se necítí bezpečně 54 procent Čechů, viní ostatní řidiče, ukázal průzkum

Mezi nejčastější přestupky patří nedodržování rychlosti jak v obci, tak mimo obec, řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Překročení rychlosti přitom podle průzkumu České asociace pojišťoven považuje 56 procent respondentů za nebezpečné.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti označilo za nebezpečné 92 procent dotázaných, zároveň ji však podle průzkumu 51 procent řidičů nedodržuje. Jako problematické se podle Zlého ukazuje i používání telefonu za jízdy, a to zejména u mladých řidičů do čtyřiadvaceti let. Tato skupina vykazuje i vyšší tendenci k překračování rychlosti, dodal Zlý.

V porovnání s předminulým rokem podle výsledků průzkumu dvanáct procent řidičů častěji předjíždí v nebezpečném úseku a desetina častěji jezdí na červenou nebo řídí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jedním z důvodů, proč řidiči porušují předpisy, je podle výsledků průzkumu jejich pocit beztrestnosti.

Klíčem je bodový systém

„Ukázalo se, a vyplývá to i z dalších dat, že řidiče je potřeba v takové situaci také více motivovat, neboť nyní nastavená výše pokut má jen omezený efekt. Klíčem je bodový systém. Proto se snažíme veřejnosti vysvětlovat, jaký je smysl úprav bodového systému a cílíme v nich na nejrizikovější dopravní přestupky,“ přiblížil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Bodový systém je k dodržování předpisů motivující podle 84 procent dotázaných. Za důvod označili především hrozbu ztráty řidičského oprávnění, byť jen dočasnou. Stav svého bodového konta zná, nebo alespoň tuší 81 procent řidičů. Kde si ho ověřit ale ví jen každý druhý.