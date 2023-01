Bude to nejtvrdší politická kampaň od sametové revoluce, míní expert na marketing

Kampaň obou kandidátů podle něj bude zcela jednoznačně negativně laděná. „Obě strany zcela rovnoměrně pracují se strachem, otázka je, ke komu voliči inklinují více,“ uvedl. Generál v záloze Petr Pavel podle Paříka varuje před ztrátou svobody a možným příklonem k Rusku. „Andrej Babiš na druhé straně vytáhl silný kalibr a říká, že nechce zatáhnout Česko do války. To může být mobilizační i demobilizační prvek,“ domnívá se s tím, že přesvědčování voličů proto bude záviset pouze na emocionální úrovni.

„Tým Petra Pavla bude usilovat o to, aby k volbám přišlo co nejvíc lidí. Aby přišli nerozhodnutí, mladší a voliči Danuše Nerudové a Pavla Fischera či Marka Hilšera,“ domnívá se. Tým Andreje Babiše se naopak podle Paříka bude snažit tyto voliče odradit a bude hledat mezi voliči, kteří nemají zastoupení v Poslanecké sněmovně a často ani volit vůbec nešli.

Horák: Babiš se s billboardy zbavil zbytků ostychu

Souhlasí s ním i expert na marketing Jakub Horák, který říká, že se nynější kampaň promyšleně rozjela ihned po uzavření volebních místností, a očekává, že bude nebývale tvrdá. Jako příklad zmiňuje billboard Babiše, ve kterém se kandidát brání tomu, že by chtěl zatáhnout zemi do války. „Sundal si tím nejen pomyslné rukavice, ale i zbytky veškerého ostychu,“ míní Horák s tím, že mu rétorika kampaně připomíná sovětskou propagandu.

Překvapilo ho rovněž, že téma údajného zavlečení do války bude právě v těchto volbách tím nejzásadnějším. Babiš si ho dle něj připravil předem a těžko bude svoje slogany nyní upravovat. „Vyrobit takový billboard trvá nejméně sedm dní. Musel ho tedy připravit už v době, kdy tvrdil, že povede pouze čistou kampaň,“ domnívá se bývalý marketér.

Souboj Pavla a Babiše o voliče považuje Horák za nejtvrdší za posledních čtyřiatřicet let. Zmínil i nacionalisticky laděný plakát podporovatelů Petra Pavla, který se ohrazuje proti slovenskému původu bývalého předsedy vlády. Další výpady ale očekává spíše ze strany lídra ANO. „Jde mu o všechno. Byla by to třetí prohra za sebou a věřím, že udělá vše pro to, aby zvítězil,“ míní.