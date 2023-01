ŽIVĚ: Senát probírá výsledky jednání Evropské rady. Zabývat se má i prodloužením dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny

Dočasná ochrana umožňuje běžencům z Ukrajiny přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Úřadům její prodloužení umožní zjistit přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků se v Česku skutečně nachází.

Působnost Vojenské policie se podle další z novel, která také souvisí s ruskou agresí proti Ukrajině, zřejmě rozšíří i na ochranu ozbrojených sil cizích států. Vojenští policisté tak budou moci například sami doprovázet kolony jejich techniky při průjezdech přes Česko. Nyní k tomu musejí přivolat republikové policisty.

Třetí z novel má zjednodušit povolování stavby zdrojů elektřiny z obnovitelných zdrojů s výkonem do padesáti kilowattů, hlavně malých fotovoltaických elektráren. Nemělo by být pro ně třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu.