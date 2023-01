Češi se o jarních prázdninách chystají k moři i na hory. Teplo je láká víc

Až půl milionu Čechů letos plánuje jarní prázdniny v zahraničí, a to jak na horách, tak u moře. České televizi to potvrdila Asociace cestovních kanceláří i několik tuzemských cestovních kanceláří. Některé očekávají, že se zájem o jarní dovolenou v tomto termínu vrátí na úroveň před vypuknutím pandemie covidu-19. Češi o jarních prázdninách stále víc volí exotické destinace, nejčastěji je to Egypt nebo Spojené arabské emiráty. Za lyžováním pak rádi vyrážejí do Rakouska či Itálie.