Češi vyrážejí na dovolené jako před pandemií. Velký zájem mají o exotiku

I kvůli velkému zájmu o dovolené je tak letos složitější sehnat zájezdy na poslední chvíli. Last minute nabídek je minimum a jsou i dražší. „Většina letů je velmi silně prodaná. To znamená, že cestovní kanceláře nemají potřebu doprodávat za lacino sedačky v letadle. A ani když nakupují nové sedačky, tak už nejsou za nízké ceny,“ zdůvodnil mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Sezona začala v plném proudu 10. června – to znamená na sto procent. Pokračoval červenec, srpen. To samé budeme mít i v září. Letos už nebudu nikoho vábit ani zvát, aby se přijel podívat na krásy našeho ostrova Thassos, jelikož není ani místo,“ řekla.

Cestovní kancelář Alexandra dle svého mluvčího Petra Šatného eviduje velký počet zákazníků, kteří vyrážejí k moři i vícekrát za jednu seznu. To potvrzuje i Marcela Stavropoulou, která přes třicet let provozuje cestovní kancelář Misa Tour v Řecku. I ona se zaměřuje na českou klientelu.

Rosťa Janík vozí turisty za africkými zvířaty více než dvacet let. Žije v Namibii a jako průvodce se zaměřuje na české turisty. Práce má nyní dost. „Před dvaceti lety, když měl člověk štěstí, tak natrefil na skupinu českých turistů řekněme jednou za rok. Nyní jsou ta čísla daleko vyšší,“ popsal Janík. Turistům v zemi zařizuje vše – ubytování, dopravu i výlety do přírody.

V současné chvíli je většina zájezdů na léto do zahraničí vyprodaná. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur zbývají v nabídce už jen omezené kapacity, a to hlavně v Bulharsku, Španělsku, Egyptě a Turecku. Nejvíce Čechů zamířilo tradičně do Chorvatska, které se potýká s přelidněnými letovisky. Letos je ale velký zájem také o exotiku.

„Před covidem jezdilo daleko více lidí, protože neměli takové obavy, také i cenově to bylo daleko dostupnější. I ve městě Valticích se konalo daleko více kulturních akcí. Tak bych řekla, že je to trochu slabší,“ přiblížila majitelka hotelu Michaela Popelková.

Do podniku Šupina a Šupinka míří podle majitele Petra Müllera z 99 procent Češi. Všechny pokoje tam mají obsazené. A to i přesto, že podnikatelé mírně podražili, konkrétně zde o asi deset procent – kvůli inflaci i situaci na trhu s energiemi.

Trend krátkodobých pobytů se potvrzuje i na Labské boudě v Krkonoších. Češi na horách obvykle stráví dvě až tři noci. „Když je ošklivo, tak samozřejmě turisté chodí méně, ale pomáhají nám turisté z Polska. Teď začaly velké prázdniny v západní Evropě, takže i němečtí turisté chodí,“ řekl provozní Labské boudy Aleš Hnízdo.

Češi obvykle stráví dva večery i u grilu v resortu Two Fingers na Náchodsku. „Víkendy jsou beznadějně zarezervované, ale v týdnu by se volný termín ještě dal najít,“ sdělila provozní Romana Mašínová. Proti loňsku, kdy provoz spustili, je návštěvnost vyšší. Je to jednak proto, že neplatí protiepidemická opatření, ale souvisí to i s tím, že obliba takzvaného glampingu, tedy bydlení v nadstandardně vybavených chatkách, je v Česku i ve světě na vzestupu.