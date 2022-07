Prázdniny jsou na vrcholu. Řidiče po Evropě čekají kolony a několikahodinová zpoždění

V anglickém přístavu Dover jsou v současnosti dlouhé řady stojících kamionů a vedle toho osobní auta uvězněná v přetížených terminálech. Čekání na trajekty mířící do Francie se nepříjemně protahuje.

I ti, kdo se do terminálů snažili přijet v předstihu a probili se dlouhými zácpami, čekali na nalodění nejméně čtyři hodiny, výjimkou ale nebyly až dvojnásobné časy.

Britské úřady za zdržením vidí liknavý přístup na francouzské straně, která podle nich není dost pružná při pohraničních kontrolách. Šéf doverského přístavu Doug Bannister uvedl, že vyhlásil krizový stav. „Francouzská hranice nás velmi zklamala,“ řekl. Vyzval cestující, aby v tuto chvíli zvážili, zda cestu do přístavu neodloží, dokud nebudou známy další informace.

Francie odpovídá stejně jako někteří cestovatelé, podle země za to může brexit.

Problémy jsou také v Chorvatsku a Rakousku

Prázdninová doprava ale nebyla v sobotu zcela hladká ani ve Francii samotné. Problémy byly v okolí Paříže, ale i u Valece – jedné ze vstupních bran do Provence.

Podobně je to i na hraničních přechodech do Chorvatska a na hlavních tazích do jadranských letovisek. A i tady čelily náporu zejména terminály trajektů. „Mimořádný tlak je obzvlášť směrem na Supetar (na ostrově Brač),“ popsala koordinátorka trajektové společnosti Jadrolinija Jelena Ivuljićová.

A komplikace doprovázely i přejezdy Alp. U severního ústí Gotthardského tunelu na švýcarské dálnici A2 se tvořily fronty dlouhé až patnáct kilometrů.

Živly pak zkomplikovaly regionální dopravu také v okolí rakouského Innsbrucku. Bouřky, přívalové deště a lokální sesuvy půdy tam zablokovaly řadu místních komunikací a poškodily i několik mostů.