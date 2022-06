Češi kvůli vysoké inflaci šetří i při výběru dovolené. Zároveň si ale v zahraničí častěji dopřávají luxus

Bez omezení mohou turisté od května také do Chorvatska a na Slovensko. Výjimkou zůstávají zdravotnická zařízení, kam lidé i nadále mohou pouze s rouškou nebo respirátorem. Zjednodušilo se i cestování do Turecka. Před odletem by si ale měli turisté vždy ověřit aktuální podmínky, může se na ně totiž vztahovat některá z mnoha výjimek. Totéž platí i u všech dopravců, včetně leteckých. Jednotlivé společnosti totiž mohou mít různá pravidla bez ohledu na to, do které země má člověk namířeno.

Na rozdíl od loňského roku už skoro nikde neplatí přísná opatření kvůli covidu-19. Třeba do Itálie se od června může bez omezení, namátkově ale mohou být lidé vyzváni, ať se otestují. Povinné je tam stále nošení respirátorů v hromadné dopravě, muzeích a do půlky června i v letadlech.

Silnou letní sezonu čeká i pražské Letiště Václava Havla. Právě proto tam od začátku roku nabírají nové pracovní síly. „Na silnou sezonu jsme připraveni, zároveň ale také prosíme cestující, aby přišli včas, konkrétně co se týká létů po Evropě, aby tady byli minimálně dvě a půl hodiny před odletem. Co se týká dálkových letů, tak tři hodiny před odletem,“ upozornila mluvčí letiště Klára Divíšková.

Podobně to vypadá i v Bulharsku. Češi kupují zájezdy do luxusnějších hotelů a chtějí víc služeb. „Lidé chtějí, aby měli maximální komfort, maximální vyžití,“ sdělil mluvčí cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný.

Pro případ onemocnění covidem se před odletem na dovolenou v Řecku připojistila i Lenka Javůrková. „Ty výlohy, zvlášť v případě nějakého těžkého průběhu, můžou být značné, pokud se člověk dostane do nemocnice, třeba na plicní ventilaci,“ řekla. Při výběru se řídila výší plnění i cenou. „Obvykle beru nějaký zlatý střed, aby to nebylo úplně nejdražší, zároveň ale aby to krytí bylo dostatečné,“ dodala.

Právě za pojištění na střední úrovni zaplatí čtyřčlenná rodina v případě sedmidenní dovolené v Chorvatsku od zhruba 743 do 850 korun. U vyšších typů balíčků to může být až čtrnáct set korun. „Limity jsou tam téměř identické, ale rozdíl v ceně je téměř dvojnásobný. První pojišťovny zdražily už letos v lednu, velké zdražení probíhá právě v těchto dnech. V průměru to vychází na nějakých 15 až 17 procent. Je to většinou bez ohledu na cílovou destinaci,“ uvedl projektový manažer Top-Pojištění.cz Ondřej Vacek.

Řada společností ale se změnami ceníků ještě vyčkává, například Evropská pojišťovna. „Na léto zdražovat nebudeme. Dál budeme sledovat situaci, a pokud by se ukázalo, že to je neúnosné, tak by to zdražení přišlo až v závěru roku,“ ujistil manažer marketingu a komunikace Vlastimil Divoký. „Prozatím jsme se rozhodli nezvyšovat cenu, nicméně ve druhé polovině roku už to může být jinak,“ potvrdil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Záležet bude na ceně lékařské péče v zahraničí

V případě zdražování bude záležet hlavně na tom, jakým tempem porostou ceny lékařské péče v zahraničí. „Evidujeme zdražení už několik let za sebou. Průměrné náklady jsou v tuto chvíli kolem čtyřiceti tisíc korun obecně, nejdražšími věcmi jsou vždycky hospitalizace,“ sdělila mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová.

Vůbec nejvíc pojišťovnu stojí léčení lidí starších sedmdesáti let. Jeden zásah v této věkové skupině vyjde v průměru na 223 tisíc korun, přitom u dětí do patnácti let je to necelých osm tisíc. Do cen se propisují i stále nákladnější transporty nemocných.