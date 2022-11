Nestojím o podporu politických stran. Hlava státu má být nezávislá, říká uchazeč o funkci prezidenta Hilšer

přehrát video Interview ČT24 s uchazečem o funkci prezidenta Markem Hilšerem Zdroj: ČT24

Pane senátore, kdybych chtěl, abyste se charakterizoval, jak byste se popsal?



Myslím si, že jsem člověk, kterému není lhostejné, co se kolem něj děje, který je pozitivní, optimistický. Člověk, který hledí do budoucnosti s nadějí, a člověk, který je také idealista, a mám rád lidi. Jste aktivista?



Jsem aktivní občan. Myslím si, že slovo aktivista nemáme moc rádi. Aktivní občané jsou ve společnosti důležití, protože musíme upozorňovat politiky na to, co dělají, musíme jim nastavovat zrcadlo. Základem demokracie je totiž aktivní občan, který své zastupitele upozorňuje na to, že se mu něco líbí, nebo naopak nelíbí. Demokracie stojí na aktivních lidech a já se i v mých kampaních toto snažím přenášet do společnosti. Když vám připomenu některé vaše připomínání se: Marek Hilšer – spoluorganizátor protestu na lékařské fakultě v březnu 2004. Pak červen 2007 – protest proti záměru ministerstva kultury na využití Klementina. Následně říjen 2007 – Marek Hilšer a protest studentů proti plánu premiéra Mirka Topolánka zavést školné. Listopad 2008, květen 2008, červen 2009. Úřad vlády v roce 2014, kdy jste se kvůli Ukrajině svlékl do půli těla. To není aktivismus? To je aktivní občanství. Pokud jste členem akademické obce a vidíte, že se vysoké školství ohledně financí řítí do propasti, což je jedna z věcí, kterou jste zmiňoval, nebo vidíte, že fakultní nemocnice jsou ohrožovány jednáním ministra a jeho podivných poradců, kteří mají dnes opletačky se soudy, tak v té době jsme měli jako studenti, což jsem nebyl jen já, ale celá akademická obec, opravdu potřebu na to upozornit. Nám to nebylo lhostejné. Ukazuje to, že když je člověk o něčem přesvědčen, tak se za to má postavit. Naučilo mě to jednu věc, a to, že když máte nějakou ideu, myšlenku a s něčím nesouhlasíte, musíte se ozvat. A když se ozvete, tak to většinou docela dobře dopadne. Nemá smysl podléhat nějakému defétismu a tomu, že nic nemůžeme udělat nebo nic nezmůžeme. Naopak musíme myslet tak, že můžeme. Často jsme v protestech byli úspěšní. Příkladem budiž protest proti skryté privatizaci fakultních nemocnic, který dopadl dobře, protože nakonec vláda i díky našemu upozornění a protestům, do kterých byla zapojena celá akademická a lékařská obec v České republice, potom ustoupila. Přesvědčuje mě to o tom, že když něco chceme, musíme za to bojovat.

Co by vás přimělo, abyste se zase při protestu svlékl jako na Úřadu vlády?



To už si nedovedu představit, dnes jsem členem parlamentu…



To už se nehodí? Dnes mám jiné prostředky, jak upozorňovat na věci. Když byl člověk takový řekněme zoufalý občan a viděl, kam se věci řítí, tak měl potřebu to nějakým způsobem vyjádřit. A občanovi nezbyde nic jiného než dělat věci, kterých si někdo všimne. Bohužel je doba taková, že média si všímají věcí, které úplně nezapadají do toho normálu. Například s Klementinem jsme měli takovou zkušenost, kdy jsme psali nejrůznější petice, obraceli jsme se na politiky a oni nereagovali. Začínali reagovat, až když se upozorní nějakým rázným způsobem. Teď už to není potřeba?



Teď mám jiné prostředky. Pokud je člověk členem parlamentu, může a musí ty věci prosazovat jinými způsoby. Zaznamenal jsem, že nesmutníte nad tím, že vás vláda nezařadila mezi řekněme demokratické kandidáty, kteří by mohli být prezidentem. Vy nechcete být spojovaný s politickými stranami. Co máte proti politickým stranám? Vystudoval jsem politologii a vím moc dobře, že politické strany jsou moc důležité v demokracii a pro demokracii jako takovou. Nemám tedy nic proti politickým stranám, ale jsem přesvědčený, že budoucí prezident by měl být nadstranický a nezávislý na nejrůznějších mocensko-ekonomických skupinách. Proto bychom v dnešní společnosti, která je velmi rozdělená a jedni politici si jdou po krku s těmi dalšími politiky, měli mít prezidenta, který je na současných politických stranách nezávislý. Tak, aby mohl měřit všem stejně. A zároveň by mohl ve společnosti vyvolat jakousi důvěru v to, že bude rozhodovat podle stejného metru. Není to ale nedůvěra v osobnost, že se politická figura dokáže povznést nad cokoliv, ať už to je politická osobnost, nebo ne, a v té funkci bude fungovat přece úplně jinak? Proč by nemohl být prezident spojen s politickou stranou? Neříkám, že nemůže být. Ale nelíbí se vám to? Dokonce si myslím, že politické strany by měly dlouhodobě pracovat na tom, aby daly prostor pro nějaké kandidáty. Ale já chci být nezávislý. Nechci být vděčný za žádnou podporu. Proto jsem na začátku deklaroval, že nestojím o podporu žádné politické strany a vidím v tom ideu a myšlenku nadstranického prezidenta, který nemusí být vděčný tomu, že ho někdo podpořil, a může všem měřit stejným metrem. V současné době, kdy je opravdu hluboká krize, mám za to, že prezident by měl působit jako stabilizační prvek. A o tom jsem přesvědčen. Pokud má opravdu důvěru široké veřejnosti, nemůže pak být podezírán, že bude nahrávat jedné či oné straně.

Nechcete nejenom spojení s politickými stranami, ale také by podle vás měl na Hrad nastoupit někdo, kdo není spojen s předlistopadovou érou, devadesátými lety, ani s korupčními vládami. Řekl jste to týdeníku Hrot. Prezidenti Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman byli úzce spojeni s polistopadovou dobou. Ohledně devadesátých let a začátku demokracie v Československu a České republice bylo všechno špatně, když s tím nechcete být spojen? Nebylo. Česká republika udělala obrovský krok. Jako student jsem to vnímal a fandil jsem mnoha věcem. V České republice je ale mnoho schopných lidí, kteří vybudovali úžasné věci, myslím si, že se krásně proměnila naše města. Když to člověk srovnává s tím, co bylo v roce 1989, a dnes se podívá na česká města, tak je to úžasná změna. Proč tedy nechcete být spojen s touto érou, kterou si tato země prošla? Ještě jsem to nedokončil. Já totiž nechci být spojován s politikou, která si nějakým způsobem přivlastňovala stát, politiku, s érou nejrůznějších korupčních skandálů. Myslím si, a zase mluvím o té důvěře, že prezident, který s tím nebude spojován, může nastolit téma a bojovat za to, aby se politická kultura v České republice měnila pozitivně takovým způsobem, abychom třeba jednou dosáhli toho, že občané budou věřit svým institucím či svým politikům tak, jako třeba v Dánsku. Tam je myslím devadesátiprocentní důvěra v politiku a v politiky. Je to strašně důležité, protože když panuje nedůvěra v politiku a politiky, nechtějí se lidé ani zapojovat. Říkáte, že nechcete dělat kampaně za velké peníze, ale za co nejmíň. K čemu to, když to nepřinese efekt? Řeknu vám to. Pokud člověk razí nějakou změnu, tak si za tím musí stát. A já říkám, že velké peníze na kampaně kazí politiku. A jsme toho svědky. Můžeme zmínit už devadesátá léta a to, co se pak dělo dál. Musíme přetrhnout tento řetězec. A proto si myslím, že politické kampaně by se měly dělat tak, aby byly za co nejméně peněz. Není těžké udělat kampaň za velké peníze nejrůznějších soukromých skupin, které vám zaplatí kampaň, a vy jste potom v podstatě figurkou, která vám musí čas od času plnit i to, co si oni přejí. Když třeba vezmou telefon a zavolají vám, tak to bohužel v české politice funguje. Tak to funguje? Vy tvrdíte, že když někdo dostane peníze na kampaň, tak pak platí podle způsobu „já jsem ti dal peníze, ty budeš dělat, co já chci“? Podívejte se například na dokument z produkce Netflixu o politice ve Spojených státech, kde se ptají různých sponzorů na to, proč sponzorují třeba všechny politiky. A oni odpovídají například: „Jsem rád, že na ně mám telefonní číslo, a můžu jim zavolat, když mám nějaký zájem.“ To ale neznamená, že ten člověk pak skáče, tak jak oni pískají. Takhle to funguje.

A máte na to nějaký důkaz? Ono to totiž vypadá spíš jako pomluva, když hovoříte o tom, že takhle to u nás funguje. Máte konkrétní příklad nebo dokážete to? Můžu říct konkrétní příklad. Já to například řeším, když se podívám, v problematice Nákladového nádraží Žižkov. Tam se dnes prodávají pozemky za sedm tisíc korun a měly by se prodávat za jednadvacet tisíc korun. Jsou to pozemky Českých drah a ukáže se, že to vychází ze smluv, které byly v roce 2006, a ukazuje se, že tam byli sponzoři, kteří sponzorovali určitou politickou stranu. Nebudu jmenovat, ať si to každý najde. Ta politická strana pak dosadila někoho do Českých drah, kdo pak uzavíral takové smlouvy. To je jeden z mnoha příkladů. Když už jste to tedy zjistil, bránil jste tomu nějak? Já nemůžu podat trestní oznámení, protože to není možné. Ty smlouvy jsou tak postavené. Česká televize se tím zabývala, není to něco, co bych si vymyslel, podívejte se třeba na pořad Reportéři ČT. Mám další příklad, kterým je kauza Dozimetr. Na začátku stálo sponzorování politické strany. Nějací mafiáni na Zlínsku vlastně průběžně podporovali všechny politické strany, podle toho, jak to bylo výhodné. Velké peníze na kampaně tak vlastně politiky dostávají do jakéhosi klinče, v tom smyslu, že se stávají závislými na tom soukromém zájmu. Často pak neplní ten veřejný zájem, a to je prostě špatně. Zeptám se ještě trochu jinak. Hospodářským novinám jste před časem řekl, že jste měl různé nabídky k jednání o případné podpoře v prezidentské kampani. Jak tedy taková nabídka probíhá? Probíhá to tak, že za vámi někdo přijde a řekne: „Mohl byste se setkat s tím a s tím člověkem?“ a zeptá se, zda by tam mohla být nějaká podpora třeba i nepřímá. A já řeknu… A na tom je něco špatného? Já říkám a opakuji, že velké peníze kazí politiku a měli bychom dosáhnout, i regulací… Vy jste se ale nedostal k tomu, že někdo za vámi přišel a naznačil vám finanční podporu výměnou za „něco.“ To se vám stalo? Protože na to už upozorňovat můžete. Už se mi to stalo. Nebylo to ale tak, že by mi řekli: „Dáme ti peníze a ty uděláš to a to.“ Tak to asi nefunguje. Ale vyjmenoval jsem několik příkladů, kdy velké peníze v politice a ve sponzorování politiků dělají neplechu. Tak to je. A já jsem to předem odmítl a nechci to. Moje kampaň je proto nízkonákladová, je z veřejných prostředků, tak jak to myslím má být. Pak může být ještě z malých prostředků od malých dárců. Tomu říkám občanské sponzorování politiky. A toto může udělat politiky nezávislými na vlivech nejrůznějších finančních skupin a tak dále. Říkám, že je vlastně přirozené, že soukromý zájem si chce přivlastnit státní struktury a ovlivňovat politiky na úkor veřejného zájmu. Tohle se děje a myslím si, že kdo dobře sleduje politiku, tak to vnímá a nebuďme naivní, že to tak není.