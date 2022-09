Legální marihuana na prodej? Protidrogový koordinátor Vobořil chystá zákon o trhu s konopím

„Byl bych rád, aby byl zákon v účinnosti nejpozději od ledna 2024. To je moje ambice,“ řekl Vobořil. Uvolnění trhu s konopím v Česku za přísných podmínek navrhuje dlouhodobě. Do funkce koordinátora se vrátil letos v únoru, jmenovala ho Fialova vláda.

Chystaná pravidla by se měla týkat nejen prodeje, ale i produkce. Stanovit by se mělo, jakou míru omamných látek by měly produkty obsahovat. Výrobci by potřebovali licenci. Jasně by se mělo určit, komu by mohli své zboží dodávat. Licenci by měli mít i obchodníci.

„Nebude to v každé trafice. Budeme určitě debatovat o tom, že se lidé mají zaregistrovat, když si budou chtít produkty koupit,“ popsal Vobořil. Omezené by mělo být i množství, které by si člověk mohl opatřit. Debatovat by se mělo také o způsobu užívání, tedy třeba o nahřívání místo kouření, přiblížil koordinátor.