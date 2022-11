Když začneme nyní investovat do obrany, tak se připravujeme na další krizi, podotýká Řehka

Ruská agrese na Ukrajině je podle premiéra Petra Fialy (ODS) tvrdou lekcí, na niž musí Česko reagovat hlavně zvyšováním připravenosti armády. Souhlasí s ním náčelník generálního štábu Řehka, který zároveň vyzval, aby se armáda chystala i na nejvážnější scénáře, tedy i na válku velkého rozsahu.

Domnívá se, že koncepce obrany státu by měla být připravena dlouhodoběji, než je nyní. Ocenil však, že politici začínají investice do armády zvyšovat. „Obrana se musí budovat dlouhodobě. Když začneme nyní investovat do obrany, tak investujeme na další krizi, která přijde třeba za patnáct let. Je ale lepší začít pozdě než nikdy,“ uvedl s tím, že zásadní pro obranu Česka je, aby fungovalo v rámci NATO jako soudržný a silný člen.