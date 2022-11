Polsko i NATO se po dopadu rakety zachovaly zdrženlivě a komunikovaly jasně, oceňují experti

Smetana k popíravému postoji Ukrajinců řekl, že to rozhodně není vhodně zvolená strategická komunikace, protože jde o chvíli, kdy Ukrajina a spojenci by měli mluvit jedním hlasem. „Jakákoliv neshoda v tom, jak je událost interpretována, nahrává ruské propagandě a vytváří další informační chaos kolem celé události.“ Analytik dodal, že to, co předkládali jak zástupci Polska, tak USA v posledních hodinách, zní velmi přesvědčivě.

Zelinka nicméně zdůraznil, že i kdyby šlo o ruskou střelu úmyslně vypálenou na polské území, která by tam způsobila škody, tak to „automaticky neznamená válku NATO versus Rusko.“

Výbuch na polském území zpočátku vyvolal obavy, že by NATO (Polsko je členem od roku 1999) mohlo být zataženo do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Varšavu stejně jako Prahu totiž chrání závazek kolektivní obrany, který je formulován v článku 5 zakládající smlouvy Aliance. Článek 4 pak znamená konzultace v případě ohrožení některé z členských zemí NATO.

Představitelé zemí skupiny G7 a Severoatlantické aliance nabídli Polsku pomoc s vyšetřováním výbuchu rakety a vyjádřili Polsku solidaritu. Severoatlantická aliance také uvedla své ozbrojené síly do zvýšené pohotovosti. Výbuch v počátcích vyvolal obavy, že NATO, do kterého Polsko vstoupilo v roce 1999, by mohlo být zataženo do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Polsko je chráněno závazkem kolektivní obrany NATO, který je formulován v článku 5 jeho zakládající smlouvy.

Francie vyzvala k „maximální opatrnosti“ ohledně původu rakety, protože „mnoho zemí“ v regionu má stejný typ zbraní, citovala agentura AFP Elysejský palác. Obdobně reagovala řada dalších zemí, například čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo zainteresované strany ke klidu a umírněnosti. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Rusko nemá s úterní explozí co do činění a německý kancléř Olaf Scholz varoval před ukvapenými závěry ohledně incidentu.

Ukrajinská armáda sdělila spojencům, že v době dopadu střely do Polska střílela v oblasti po ruské raketě. Televizi CNN to řekl americký činitel.

Také generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po mimořádné schůzce velvyslanců členských zemí svolané kvůli incidentu řekl, že výbuch v Polsku podle předběžných zjištění NATO zřejmě způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany namířená proti ruské raketě. NATO podle něj nemá náznaky, že by šlo o úmyslný čin nebo že by Rusko chystalo útok na území Aliance. Z exploze však podle něj nelze vinit Ukrajinu, která pouze bránila své území. „Konečnou odpovědnost nese Rusko, neboť pokračuje ve své nelegální válce proti Ukrajině,“ řekl šéf Aliance.

Vztahy Aliance a Ruska

Zelinka se vyjádřil i k opět oživeným úvahám o možností zavést bezletovou zónu nad Ukrajinou. Uvedl, že by to vyžadovalo, aby pak nad tímto územím spojenecká vojska létala bez omezení. Což by vyžadovalo potlačení ruské protivzdušné obrany a to je vzhledem k její síle dosti problematické. Navíc se ruské letectvo už nyní neodváží daleko za své hranice. Je tedy sporné, zda by vyhlášení bezletové zóny stálo za riziko střetu jednotek NATO a Ruska.

Analytik Kofroň současnou situaci vztahů mezi NATO a Ruskem hodnotí jako relativně stabilní, zvláště oproti nervózní atmosféře poté, co v únoru došlo k invazi na ukrajinské území. „Podle mě je i vidět, že Moskva se NATO bojí, držet se zpátky, protože se necítí tak silná.“ A NATO má pocit jistoty, že je silnější.

Byla to vypjatá situace, ale nepřeceňoval bych ji, řekl Kofroň k současnému incidentu. Považuje ho však za lekci pro zlepšení a posílení protivzdušné obrany NATO. „Dává také smysl pomoci posilovat ukrajinskou protivzdušnou obranu,“ dodal Kofroň.