Vláda se pře o rodičovský příspěvek. Jurečka ho chce vyšší, Stanjura navrhuje škrty

Automatickou valorizaci chce resort práce a sociálních věcí připravit během příštího roku. Podporuje ji také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti): „Rodičovský příspěvek nebo respektive peníze, které můžete v té době pobírat, by měl podléhat podobně jako třeba jiné věci určitému valorizačnímu vzorečku,“ řekl.

Navyšování dávky žádá v Poslanecké sněmovně opakovaně i opozice. Úvahy o jejím snížení označuje za asociální. „Potřebujeme motivovat mladé rodiny, aby měly děti. To znamená, že rodičovský příspěvek je jedna z cest,“ sdělila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Říkáme, vemte ty peníze jinde a dejte je lidem, to je podle nás to nejlepší řešení,“ navrhuje pak šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

V rámci cílenější podpory se mají od nového roku zvýšit přídavky na děti a rozšířit by se měl i okruh rodin, které na ně dosáhnou.