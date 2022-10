Přípravy na udílení státních vyznamenání doprovázejí spory ohledně hostů

Zúčastní se například ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nebo šéf resortu školství Vladimír Balaš (STAN). „Jako poslanec jsem navrhl dva hudebníky, a bylo by mi hloupé, když už jsem je navrhl a dostanou to ocenění, kdybych tam nebyl,“ zdůvodnil Balaš. „Nelíbí se mi selektivní přístup pana prezidenta, nicméně uvědomuji si, že se jedná o státní akt,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Ve Vladislavském sále tak bude předseda vlády Petr Fiala (ODS) s méně než polovinou svých ministrů. Prezident premiérovi řekl, že nepozval ty, co odmítli účast na březnovém předávání státních vyznamenání. „Nepozvání některých ústavních činitelů považuji za chybu. Pan prezident mi sdělil, že pozval všechny členy vlády bez ohledu na to, jaký má názor na kvalitu jejich práce, a že skutečně nepozval předsedkyni sněmovny a předsedu Senátu,“ okomentoval Fiala.

„Mrzí mě, že pan prezident nenašel sílu tuto ambici, kterou má v poslední fázi svého funkčního období, nějakým způsobem překonat,“ reagovala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Podle ředitele protokolu prezidentské kanceláře Vladimíra Kruliše ovšem i tak bude sál plný. „A myslím, že tu budou lidé, kteří jsou tu rádi,“ podotkl. Vyšší účast bude mít, zdá se, opozice. „Považuji to za elementární slušnost se zúčastnit, protože to je i vyjádření určitého respektu vůči těm, kteří jsou oceňováni,“ míní Karel Havlíček (ANO). Několik omluv ale přišlo i z nevládních stran. „Je to plně v kompetenci pana prezidenta. Upřímně já vůbec nevím, jaký je klíč k tomu, koho pozvat, nebo ne,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura.