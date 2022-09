Dodavatelé energií začínají zohledňovat úsporný tarif. Na infolinky míří mnoho dotazů

Podporu od státu promítnou dodavatelé energií do nejbližších záloh a automaticky je o příslušnou částku sníží. Domácnosti tak podle spotřeby dostanou od dvou do tří a půl tisíce korun. Oznámení o příspěvku postupně rozesílají všechny energetické společnosti a do záloh je pak automaticky započítají hned od října.

„Klientům už jsme zohlednili státní příspěvek a můžou to vidět ve svém energetickém portále nebo na naší mobilní aplikaci,“ uvádí vedoucí komunikace společnosti E.ON Martina Slavíková.

Během příštího týdne bude informace o úsporném tarifu rozesílat rovněž společnost Pražská energetika, pomocí SMS, dopisů a e-mailů se zákazníky o podpoře komunikuje i innogy.

Kritici ale říkají, že příspěvek je příliš plošný a dostanou ho tak i lidé, kteří to vůbec nepotřebují. „Řešit podobnou situaci plošnými dávkami bez ohledu na sociální potřebnost, bez ohledu na konkrétní situaci domácností je prostě špatně. Ty peníze se bez většího rozmyslu rozeslaly na všechny strany a nevyhnutelně to muselo dopadnout tak, že jdou i tam, kam by asi nikdo býval nechtěl,“ myslí si hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.