Zoo v Janově nebude, Jemnice nechce velkochovy, Čeperka je proti spalovně. Lidé rozhodovali v místních referendech

Lidé v Květnici u Prahy se v referendu vyslovili pro omezení při výstavbě domů, nové obytné budovy by neměly mít ploché střechy. Zastupitelstvo o to má usilovat změnou územního plánu. Hlasující zároveň odmítli plánované bourání vily v areálu bývalého statku v centru obce. Účast byla téměř 52 procent, referendum je platné a závazné, řekl dosavadní starosta Květnice Stanislav Plocek (nez.).

Důvodem pro vyhlášení referenda byl hlavně spor o záměr stavby několika bytových domů, z nichž jeden už stojí. Obec tak získala mandát jednat s investorem už započatého záměru i s budoucími investory o tom, jaké stavby by měly v obci nadále vznikat. Jeden bytový dům, který už stojí, ale zatím není obydlený, zastiňuje totiž okolní domy a lidé mají obavy z dopadů na podloží. Navíc pokud by v obci vyrostly velké obytné domy s mnoha byty, vzniklo by téměř malé sídliště se stovkami obyvatel, pro které nemá obec potřebnou infrastrukturu.

Obyvatelé odpovídali na tři otázky, které se týkaly kroků, jimiž by obecní zastupitelstvo mohlo úředně bránit výstavbě komplexu třípatrových domů, do kterých by se nastěhovalo kolem sedmi set lidí. Na seznamu voličů v obci je nyní 807 obyvatel, z nich v referendu hlasovalo téměř pět set. Pro kroky bránící projektu bylo u všech tří otázek kolem 240 až 250 hlasů, naopak nesouhlas s kroky proti navrhované výstavbě vyjádřilo kolem 220 voličů.

Opatský rybník ve Vrčeni na jižním Plzeňsku by měl dál zůstat v pronájmu spolku, který o něj už deset let pečuje. Rozhodli o tom lidé v místním referendu. Konalo se proto, že zastupitelé se v létě neshodli na žádném ze dvou zájemců o pronájem půlhektarového rybníka. V referendu nakonec hlasovalo 190 z 265 oprávněných voličů, tedy 71,7 procenta. Pro uzavření nájmu na dobu neurčitou s dosavadním nájemcem hlasovalo 147 lidí, tedy 77,4 procenta. Výsledky hlasování uvedla obec na webu.

V referendu hlasovalo 1938 z 3229 voličů. Mělo čtyři otázky, voliči v nich vyjadřovali souhlas či nesouhlas s tím, aby zastupitelé svými rozhodnutími bránili vzniku chovu dobytka, kdy by na jednom místě bylo ustájeno více než dvě stě dobytčích jednotek. V další otázce se řešilo to, zda mají zastupitelé umožnit změny územního plánu, které by vedly ke vzniku zemědělské výroby na více než hektarové ploše.

„Vítáme rozhodnutí obyvatel. Už jsme na projektu začali pracovat a referendum nám potvrdilo, že v něm máme pokračovat,“ uvedla Balláková. Ve Svatém Janu nad Malší je 472 voličů. Z nich 300 chtělo rozhodovat v referendu a z 280 platných hlasů bylo 161 pro pokračování projektu. „Musíme teď upravit územní plán a postupně pokračovat. Je to otázka dvou nebo tří let, než bude vše realizováno,“ řekla starostka. Komplex domů se bude skládat z deseti bytů. V menších z nich budou bydlet senioři, byty s větší plochou pak chce obec využít pro rodiny s dětmi.

Veverská Bítýška si přeje eliminovat rizika z nové laminační linky

Radnice ve Veverské Bítýšce na Brněnsku by měla usilovat o eliminaci rizika vzniku a šíření zápachu z nové laminační linky. Vyplývá to z výsledků referenda, které je pro radnici závazné. Radnice ho zveřejnila na webových stránkách. Vybudování laminační linky je soukromým investičním záměrem společnosti Hartmann-Rico. Referendum vyhlásil soud.

Otázka v referendu zněla, zda lidé požadují, aby orgány obce aktivně vyvíjely v rámci své samostatné působnosti maximální možné a přípustné úsilí k tomu, aby bylo v maximální možné míře eliminováno riziko vzniku a šíření zápachu ze vznikající laminační linky na území města. V obci bylo 2556 oprávněných voličů, obálky odevzdalo 1123 z nich, což je 43,93 procenta. Znamená to, že je referendum platné.

Náklo hodlá zabránit rozšíření těžby písku

Obyvatelé Nákla na Olomoucku v místním referendu rozhodli, že obec má zabránit plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na svých pozemcích. Výsledky hlasování jsou závazné. Bylo to zveřejněno na webových stránkách obecního úřadu v Nákle.

Firma Cemex chce u Nákla rozšířit těžbu na pozemcích vedle místní pískovny, vzniknout mají tři menší jezera. Obec vlastní některé pozemky v okolí pískovny i přístupové komunikace. V referendu bylo vydáno 583 hlasovacích lístků, přičemž pro odmítavý postoj obce vůči záměru těžební společnosti se vyslovilo 366 voličů.

Čeperka odmítla výstavbu spalovny komunálního odpadu

Lidé z Čeperky na Pardubicku v referendu odmítli výstavbu spalovny komunálního odpadu v katastru obce, kterou chtěla postavit elektrárna Opatovice. Proti hlasovalo 299 voličů, pro bylo 201, pět hlasovacích lístků zůstalo bez odpovědi. Volební účast dosáhla 57,9 procenta. Místní referendum je platné a závazné, řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.



Elektrárna chce vybudovat zařízení na pozemcích ve svém areálu. Obec připravuje změnu územního plánu, která by tomu zabránila. „Změna je v návrhu a můžeme to do ní doplnit. Výsledek referenda se také promítne do našeho stanoviska v procesu EIA, které bude záporné,“ uvedla Vosáhlová.

Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

V Janově na Svitavsku nechtějí zoo

Obyvatelé Janova na Svitavsku odmítli v referendu stavbu menší zoo. Měla mít rozlohu 4,5 hektaru, místní chovatel ji chtěl stavět na okraji obce. Řekl to starosta Luboš Jiskra (SNK Za rozvoj obce Janov). Lidé se podle něj obávali velké návštěvnosti zoo. Obec není velká, má tisícovku obyvatel. Podle očekávání by stovky lidí denně přijížděly do zoo, dodal.

Plebiscitu se zúčastnilo 64,21 procenta voličů, z toho 55,94 procenta zoo nechtělo. Naopak 40,36 procenta hlasujících si zoo přálo. Zbylí lidé se buď zdrželi, nebo jejich hlasy byly neplatné. „Výsledek referenda je pro zastupitelstvo závazný a mělo by se jím řídit. Lidé si sami řekli, co chtějí a co nechtějí,“ řekl Jiskra.

Zoo chtěl stavět Marcel Kohout, chovatel papoušků. Žije v Janově, na Bali vlastní ptačí farmu, která se specializuje na chov loriů, ale i dalších druhů. „V podstatě jsme to čekali. Máme připravený záložní plán, zoo vybudujeme ve vedlejším městě,“ reagoval chovatel.

Obec Chýšť nesouhlasí s rozvojem průmyslové zóny

Obyvatelé Chýště na Pardubicku v referendu odmítli rozvoj průmyslové zóny, stavbu skladovacích či průmyslových hal. Výsledky plebiscitu jsou dva roky pro obec závazné. Proti se vyslovila většina ze zhruba 170 voličů. Řekl to starosta Miroslav Sirůček, který argumentoval tím, že rozvoj průmyslové zóny by obci přinesl peníze, lidem zaměstnání. Doprava do areálu by přes obec nevedla.

Pozemky v průmyslové zóně chtěla získat developerská firma CBRE a postavit tam skladovací či průmyslové haly. Územní plán z roku 2016 to povoluje. Část obyvatel byla proti tomu, aby obec pozemky prodala. Lidem také vadil zábor orné půdy.

Soběslavské referendum o rozšíření průmyslové zóny je neplatné

Místní referendum v Soběslavi na Táborsku o tom, zda lidé chtějí rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi, není platné. Nezúčastnil se potřebný počet lidí, řekl starosta Jindřich Bláha (ODS). Přesto je pro radnici důležité, že občané se o rozvoj zóny zajímají, město to proto zohlední v omezeních daných územním plánem, řekl.

První otázka měla podle odpůrců rozšíření zóny rozhodnout, zda lidé chtějí „obětovat“ ornou půdu pro obří skladový areál. Druhá otázka pak to, zda občané chtějí v těsném sousedství města budovy, které svými rozměry značně přesahují v okolí běžnou výstavbu.