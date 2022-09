Předsedové sněmovních stran sdělili priority před volbami a probrali drahé energie

Lidé by měli vybírat takové kandidáty, kteří budou spravovat obce a města rozumně, míní premiér Fiala . „Nemůžeme vydávat tyto volby za něco, co rozhoduje o celostátní politice. Jakkoliv celostátní témata, jako jsou třeba ceny energií a další věci, se do toho nepochybně promítají,“ tvrdí šéf ODS. V senátních volbách je podle něj důležité, aby v horní komoře zůstala demokratická většina.

„Hlavním tématem je kontinuita dobrého rozvoje obce. Nehrajme si tady na to, že to je nějaké referendum o vládě,“ tvrdí předseda STAN Rakušan . Lidé mají posuzovat rozvoj obce nezávisle na tom, kdo a z jaké strany ji vede, uvádí. Problémy komunální politiky jsou podle něj v mnoha ohledech neměnné. „To je spokojený život, místa ve školách, přívětivý veřejný prostor a životní prostředí,“ vyjmenovává.

Rakušan doplňuje, že mnoho starostů si včas dojednalo výhodné smlouvy na dodávky elektřiny. Ostatní podle něj mají „tu jistotu, o které mluvil pan premiér“. „I ve chvíli, kdy vysoutěžili za nějakou vyšší cenu, tak jim to bude vykompenzováno právě ve chvíli, kdy tento instrument bude do našeho systému zaveden,“ vysvětluje pozici státního obchodníka s energiemi.

Okamura vládě vytýká, že údajně uvrhla miliony lidí do chudoby, protože nemají na elektřinu, plyn i potraviny. „My říkáme: Zastropujme cenu energií přímo u výrobců, to znamená, vytvořme takzvaný sociální tarif. Naplňme nejprve potřeby českých občanů a firem a případné přebytky prodávejme do zahraničí,“ navrhuje předseda SPD. Je také pro zestátnění energetické společnosti ČEZ. Pro tuto zimu by chtěl nakupovat plyn v Rusku s tím, že odmítá závislost na něm.

Podle Pekarové Adamové je pro obce důležité, aby měly jistotu státního obchodníka, na čemž vláda pracuje. Okamura podle ní pouze straší. Odebírat plyn z Ruska není správné, opáčila. „V téhle situaci bych považovala za naprosto nemorální jet (jednat) s diktátorem, který rozpoutal válku na Ukrajině, odkud k nám utekly statisíce lidí, kterým i díky pohostinnosti českých domácností poskytujeme zázemí a bezpečí,“ uvádí.

„Mě překvapilo, že v momentě, kdy Putin vyhlásí mobilizaci, chřestí jadernými zbraněmi a vyhlašuje loutková referenda, někdo hovoří 'jednejte s Putinem o dodávkách plynu',“ myslí si Bartoš. Ministerstvo místního rozvoje i další resorty podle něj uvolňují „obrovské množství peněz“ na změnu energetické koncepce měst. „Jsou příklady, které táhnou. Dobře nakoupila třeba Kroměříž, v transformaci pak vzniká třeba pražský solární park,“ uvádí příklad předseda Pirátů. Soustředit se je podle něj potřeba na obnovitelné zdroje.

Babiš také zpochybnil dramaturgii pořadu, konkrétně počet pozvaných diskutujících. Do superdebaty bylo pozváno sedm zástupců politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně, jak určují zveřejněná volební pravidla České televize.