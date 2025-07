„Extrakt čecháčkovství.“ Vary uvedly film Ecce homo Homolka

Když dvojčata Petr a Matěj Formanovi ve filmu Ecce homo Homolka hráli, bylo jim pět let. „Máme vzpomínky zprostředkované naší babičkou a naším dědou. Jezdili s námi na natáčení a hlídali nás tam. Děda měl hillmana,“ vybavuje si Petr Forman a zmiňuje auto britské značky.

Právě to se objeví i v lesní scéně z Homolkových, která patří k Formanově oblíbeným, přestože jinak se na své dětské snímky prý nedívá. „Je tam kratičký záběr, kdy z lesa vyběhnou babička s dědou, skočí do toho hillmana a odjedou. Takže když to náhodou běží a stihnu ten moment, tak se podívám na tohle a zavzpomínám,“ přiznal.