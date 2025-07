Lipavský poděkoval za německý příspěvek do muniční iniciativy

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v pražském Černínském paláci jednal s německým protějškem Johannem Wadephulem. Hovořili o vzájemných vztazích či o situaci na Ukrajině, která se více než tři roky brání plnohodnotné ruské agresi. Lipavský poděkoval za německý příspěvek do české muniční iniciativy pro Ukrajinu, je dle něj jeden z největších.

Na závěr návštěvy se mají šéfové diplomacií setkat s absolventy česko-německého programu pro mladé profesionály, který již sedmnáct let napomáhá rozvoji vzájemných vztahů.

„Česko není pro Německo jen přímým sousedem, ale i blízkým partnerem v Evropě, s nímž je spojeno v rozmanité spolupráci a živém sousedství,“ sdělil minulý týden mluvčí německého ministerstva zahraničí.

Wadephul nastoupil do úřadu na začátku května. Člen konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU) se postavil do čela německé diplomacie poprvé po více než šedesáti letech. Na bilaterální návštěvy zavítal Wadephul za poslední dva měsíce například do Francie, Polska či Izraele. S Lipavským se setkal už na vícestranných jednáních, například na schůzkách ministrů zahraničí zemí Evropské unie.