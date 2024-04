Německý prezident Steinmeier dorazil do Prahy, s Pavlem bude hovořit o energetice i válečných konfliktech

Steinmeier s Pavlem by měli jednat také o vzájemných ekonomických vztazích nebo posilování bilaterální vojensko-technické spolupráce. Věnovat by se měli i nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu.

„Česko-německé vztahy lze označit za nejlepší v posledních dekádách. Je to dáno tím, že se je podařilo postupně normalizovat, decentralizovat a do značné míry depolitizovat,“ zhodnotil v rozhovoru pro Českou televizi Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií z Institutu mezinárodních studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

V oblasti energetiky jsou obě země podle něj propojeny. „Ale zároveň je nutné říct, že jdeme odlišnou cestou v oblasti jaderné energetiky. Jak víme, Německo se s ní rozloučilo, což je pro českou stranu složitý moment, ve kterém je pochopení pro německý postoj poměrně omezené. Je ale zajímavé, že se naše spolupráce v oblasti jádra v poslední době rozvíjí, ale jen v oblasti nových výrobních technologií, například fúzního reaktoru,“ vysvětlil Handl.