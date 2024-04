Francie a Německo podepsaly memorandum o vývoji tanku budoucnosti

Francie a Německo podepsaly memorandum o společném vývoji a výrobě tanku budoucnosti, který má nahradit současné válečné stroje obou zemí. Ministři obrany Sébastien Lecornu a Boris Pistorius to během schůzky v Paříži označili za významný milník, od něhož však k hotovému tanku zbývá podle nich ještě dlouhá cesta, informovaly tiskové agentury.

Francouzsko-německý projekt Main Ground Combat System (MGCS) má jako hlavní pozemní bojový systém po roce 2035 nahradit německé tanky Leopard 2 a francouzské stroje Leclerc.

„Na začátku projektu byla vize. Od vize k realizaci je jistě potřeba mnoho času a snahy, ale dnešní (páteční) podpis je skutečným milníkem,“ prohlásil podle agentury AFP německý ministr obrany Pistorius. Kontrakty se zbrojními firmami by podle něho mohly být podepsány do konce roku a poté by měl projekt schválit německý parlament.