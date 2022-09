Rusko ničí ukrajinskou infrastrukturu, protože už nepočítá, že by ji dokázalo použít, čte situaci generál Šedivý

Podle místopředsedy sněmovního zahraničního výboru a stínového ministra zahraničí za ANO Jaroslava Bžocha je ale útok na přehradu hlavně projevem vzteku. „Dělají to z čiré pomsty. Očividně nečekali, že by se mohla Ukrajina takto bránit,“ uvedl. Jeho kolega z výboru, poslanec vládní KDU-ČSL Hayato Okamura rovněž hovoří o snaze Rusů pomstít se. „Vypadá to jako pomsta, projev zlosti těch, kteří kremelskému vojsku velí, projev nespokojenosti s vojenským neúspěchem,“ řekl.

Jiří Šedivý ovšem interpretuje útoky na kritickou infrastrukturu také tak, že Rusové nově již nepočítají s tím, že by ji mohli v budoucnu využít. To je oproti minulým měsícům války změna. „Svědčí to o tom, že Rusové zjišťují, že není potřeba chránit kritickou infrastrukturu uvnitř Ukrajiny, protože předpokládají, že se do takové hloubky nedostanou a tuto kritickou infrastrukturu nebudou potřebovat. V úvodní fázi té takzvané speciální operace bylo zřejmé, že Rusové chrání hlavní komunikační uzly, výrobní provozy, administrativní a hlavně průmyslová centra pravděpodobně s vidinou toho, že pokud ovládnou Ukrajinu, budou je využívat ke svému prospěchu. To už dnes neplatí,“ poukázal.

Na ukrajinské protiofenzívě v Chersonské a Charkovské oblasti ho nepřekvapilo to, že proběhla, ale hlavně to, jak se Ukrajincům v charkovském směru vydařila, respektive jak zkolabovala ruská obrana. „Bylo to překvapení spíš z toho, jak rychle se zhroutily velitelské systémy. Říkám úmyslně velitelské systémy ruské armády, protože především velitelé zklamali,“ konstatoval někdejší náčelník generálního štábu.

Peking přihlíží

Rusko válčí proti Ukrajině již téměř sedm měsíců a kromě nečekaně schopného vojenského protivníka čelí i západním sankcím a mezinárodní izolaci. V posledních dnech ale ruský prezident Vladimir Putin podstoupil několik jednání. Telefonicky hovořil s německým kancléřem Olafem Scholzem a osobně jednal mimo jiné s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Po jednání hovořil Putin o „vyrovnaném postoji“ Pekingu ke konfliktu na Ukrajině. Čínskou podporu Kremlu ale čeští politici nepřeceňují.

„Bere to velice pragmaticky. Protože co dnes Putin neprodá Evropě a západnímu světu, si od něj může Čína levně nakoupit. Využívá situace a bude říkat Putinovi, že podporu od nich má. Ale je to spíše – řekl bych – vyčůranost čínského režimu. (…) Čína je velká mocnost, jak ekonomická, tak co se týče výzbroje. Pokud bude mít Rusko jako malého, hodného partnera, tak to Číně vyhovuje,“ komentoval vztah Bžoch.